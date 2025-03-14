İmamoğlu Erdoğan'a seslendi: 'Gel mertçe hesaplaşalım'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi Koru Parkı açılışında konuştu.





"HAKİM VE SAVCILAR BUGÜNKÜ DURUMDAN MUTLU DEĞİL"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmamoğlu'nun açıklamalarından bazı satır başları şöyle:





Yaşam içinde kötülüğü karşı mücadelede çelik gibiyiz sarsılmayız o ayrı. Bu ülkede kötülüklere karşı hukukun, adaletin en üstün biçimde hizmet vermesini isteriz. Hizmet vermek isteyen yüce Türk yargısının hakim ve savcıları bugünkü durumdan mutlu değil, bunu biliyorum, haberleri beni ulaşıyor.





"HİZMETİN BİRBİRİNİ ENGELLEME BOYUTUNA GELMESİ ABESTİR"

Bizim insanımız iyidir, iyiliği, hizmeti sever. Kent lokantalarımızdan kreşlerimize, sosyal desteklerimizden parklarımıza, derdimiz hizmettir. Hizmette yarışılır ama hizmetin birbirini engelleme boyutuna gelmesi abestir.





Kimseyi kıskanmadım, iyi ile yarıştım, kıskançlık kötü bir şey, ihtirasa dönüşebilir, bu sefer çelme takmaya, faul yapmaya başlarsınız, sevimsiz olursunuz.





Hele topluma hizmette kıskançlık olur mu?





Ekonomi kötü ama ben isterim ki hükümet ekonomide başarılı olsun. İster bu hükümet yapsın ister başkası önemli değil, ama ekonomimiz iyi olsun. Bunlar iyi olsun ki biz iyiliklerde yarışalım.





İyilikte yarışmak için bu kardeşiniz cumhurbaşkanlığı için yola çıkmıştır, bunu kimse engelleyemeyecek. Allah şahit, kimseyi birbirinden ayırt etmeyeceğim.





Ekrem'e çelme takacaklar, Ekrem'i engelleyecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar... Şu saçımın teli bile titremiyor. Korkaklar korkutmak için uğraşır, biz korkmayız, kimseyi de korkutmuyoruz sadece sandığı çağırıyoruz. Gel hesaplaşalım, mertçe hesaplaşalım."