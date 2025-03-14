Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu Erdoğan'a seslendi: 'Gel mertçe hesaplaşalım' /14 Mart 2025 14:12

İmamoğlu Erdoğan'a seslendi: 'Gel mertçe hesaplaşalım'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi Koru Parkı açılışında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Korkaklar korkutmak için uğraşır, biz korkmayız, kimseyi de korkutmuyoruz sadece sandığı çağırıyoruz. Gel hesaplaşalım, mertçe hesaplaşalım" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi Koru Parkı açılışında konuştu.

"HAKİM VE SAVCILAR BUGÜNKÜ DURUMDAN MUTLU DEĞİL"
Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmamoğlu'nun açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

Yaşam içinde kötülüğü karşı mücadelede çelik gibiyiz sarsılmayız o ayrı. Bu ülkede kötülüklere karşı hukukun, adaletin en üstün biçimde hizmet vermesini isteriz. Hizmet vermek isteyen yüce Türk yargısının hakim ve savcıları bugünkü durumdan mutlu değil, bunu biliyorum, haberleri beni ulaşıyor.

"HİZMETİN BİRBİRİNİ ENGELLEME BOYUTUNA GELMESİ ABESTİR"
Bizim insanımız iyidir, iyiliği, hizmeti sever. Kent lokantalarımızdan kreşlerimize, sosyal desteklerimizden parklarımıza, derdimiz hizmettir. Hizmette yarışılır ama hizmetin birbirini engelleme boyutuna gelmesi abestir.

Kimseyi kıskanmadım, iyi ile yarıştım, kıskançlık kötü bir şey, ihtirasa dönüşebilir, bu sefer çelme takmaya, faul yapmaya başlarsınız, sevimsiz olursunuz.

Hele topluma hizmette kıskançlık olur mu?

Ekonomi kötü ama ben isterim ki hükümet ekonomide başarılı olsun. İster bu hükümet yapsın ister başkası önemli değil, ama ekonomimiz iyi olsun. Bunlar iyi olsun ki biz iyiliklerde yarışalım.

İyilikte yarışmak için bu kardeşiniz cumhurbaşkanlığı için yola çıkmıştır, bunu kimse engelleyemeyecek. Allah şahit, kimseyi birbirinden ayırt etmeyeceğim.

Ekrem'e çelme takacaklar, Ekrem'i engelleyecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar... Şu saçımın teli bile titremiyor. Korkaklar korkutmak için uğraşır, biz korkmayız, kimseyi de korkutmuyoruz sadece sandığı çağırıyoruz. Gel hesaplaşalım, mertçe hesaplaşalım."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu Erdoğan'a seslendi: 'Gel mertçe hesaplaşalım' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:50:27