Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, Erdoğan'a seslendi: 'Yol arkadaşlarınız bile sizden sonrasına hazırlanıyor' /02 Eylül 2025 14:14

İmamoğlu, Erdoğan'a seslendi: 'Yol arkadaşlarınız bile sizden sonrasına hazırlanıyor'

Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Yargı eliyle beni saf dışı bırakacağınızı zannediyorsunuz. İhtişamlı sarayınızda emirler yağdırıyor, “İmamoğlu’nu bitirin” diyorsunuz. Çünkü seçimde karşıma çıkmaktan çok korkuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

CHP'nin Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığı ile bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada, İmamoğlu iktidara seçim çağrısı yaptı.

"Artık gitme vakti" diyen İmamoğlu, "Milletin iradesini tanıyın, onların yakasını bırakın. Siyasetteki son seçiminizi 'mertçe' yapın" ifadelerini kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU'NDAN KORKMAYIN"
İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bu yolun geri dönüşü yok, siz de biliyorsunuz. 

Adım adım gidiyorsunuz. 

Bir asırdan fazladır hürriyet ve demokrasi mücadelesi veren bu aziz millet değil, bir avuç insan yani siz yenileceksiniz. 

Canınız istediğinde bindiğiniz, canınız sıkılınca indiğiniz demokrasi treni yepyeni bir sefere çıkıyor. Milletimiz, sahibi olduğu koltuğu devralmaya hazırlanıyor.

Yargı eliyle beni saf dışı bırakacağınızı zannediyorsunuz. İhtişamlı sarayınızda emirler yağdırıyor, “İmamoğlu’nu bitirin” diyorsunuz. Çünkü seçimde karşıma çıkmaktan çok korkuyorsunuz. 

Evet, korkuyorsunuz. Çünkü devlete ve millete nasıl bir zarar verdiğinizi çok iyi biliyorsunuz. Yarısı açlık sınırının altında yaşayan milletimizin sabrının taştığını görüyorsunuz. 

Millet sizi istemiyor.

Herkes bu işin bittiğini görüyor.

Kendi yol arkadaşlarınız bile sizden sonrasına hazırlanıyor.

Artık gitme vakti…

Mert olun! Demokrasiden, milletten, yenilmekten, koltuğunuzu kaybetmekten, Ekrem İmamoğlu’ndan korkmayın. 

Milletin iradesini tanıyın, onların yakasını bırakın. Siyasetteki son seçiminizi “mertçe” yapın."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu, Erdoğan'a seslendi: 'Yol arkadaşlarınız... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:28:11