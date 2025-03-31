Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu eylemleri sonrası Emniyet'den flaş ihale: Biber gazı alınacak /31 Mart 2025 17:00

İmamoğlu eylemleri sonrası Emniyet'den flaş ihale: Biber gazı alınacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası başlayan eylemlerde polisin sert müdahalesi tepki çekerken; EGM, biber gazı ihalesini açıkladı. 3 ayrı türde yeni biber gazı alımı ile toplumsal olaylara müdahalede polisin elinde daha fazlası olacak.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre çeşitli türlerde yüz binlerce biber gazı alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protesto eylemleri, üniversite kampüslerinden kent merkezlerine kadar geniş bir alana yayıldı.

Eylemler de biber gazı kullanımı da tepki çeken uygulamalar arasında yer aldı.

ÇEŞİTLİ TÜRLERDE BİBER GAZI STOĞU…
BirGün'ün haberine göre, bu süreçte İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, biber gazı stoklarını artırmak için yeni alımlar yapma kararı aldı.

Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre Emniyet, çeşitli türlerde 160 bin adet biber gazı alacak. Bu gazlar arasında 400 mililitrelik biber gazı kutuları, dumanla yayılan elle atılan gaz bombaları ve beş odacıklı gaz fişekleri bulunuyor.

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) biber gazının yasaklanması yönündeki uyarılarına rağmen yapılan bu alımların sonuçları, kamu ihale yasaları gereği gizli tutulacak ve hangi şirketlerle anlaşıldığı açıklanmayacak.
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