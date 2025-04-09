İmamoğlu eylemlerini takip eden 7 gazeteciye dava

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından başlayan Saraçhane eylemlerini takip eden yedi gazeteciye dava açıldı.





Halktv'de yer alan habere göre savcı, haber takibi sırasında kameraları ve telefonları ile görüntü alan, kullandıkları ekipmanlar ile gazeteci oldukları açıkça belli olan basın çalışanlarına inanmadı. Kimi gazetecilerin geçtikleri bilgiler ve çektikleri görüntüler uluslararası medyada yer alsa da iddianamede, "şüphelilerin beyanlarını doğrulayacak nitelikte delil veya emare elde edilememesi karşında Cumhuriyet Başsavcılığımızca beyanlarına itibar edilmediği" ifadesi yer aldı.





TUTUKLANMIŞLARDI

İBB'ye yönelik operasyonun ardından Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları gözaltına alınmıştı. Başta Saraçhane olma üzere ülkenin dört bir yanında milyonlarca yurttaş gözaltıları protesto etmişti. Eylemleri alanda takip eden 10 gazeteci, ev baskınları ile gözaltına alınmıştı. 25 Mart'ta mahkemeye çıkarılan gazeteciler önce serbest bırakılacaklarına dair bilgiler geçmesine rağmen son dakika kararıyla tutuklanmışlardı.





Yükselen tepkilerin ardından foto muhabirler Kurtuluş Arı, Gökhan Kam, Bülent Kılıç, AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül, Now TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci Zeynep Kuray ve Hayri Tunç'un tahliyesine karar verilmişti.





27 Mart'ta tahliye edilen 7 gazeteci hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet iddiasıyla dava açıldı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yedi gazeteci hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.





Eylemler sırasında haber takibi yapan gazeteciler, ellerinde telefon ve kameraları ile görüntü çekmelerine rağmen savcılık, iddianamede gazeteci olduklarına ilişkin yeterli delil olmadığını savundu. Gazetecilerin çektikleri görüntüler ve geçtikleri bilgiler, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında yer bulsa da emniyet bunu tespit edememiş.





Söz konusu bölüm iddianamede, şu ifadelerle yer aldı:





"Alınan ifadelerinde gazetecilik ve foto muhabirliği faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduklarını beyan ettikleri ancak yapılan dosya tetkikinde şüphelilerin beyanlarını doğrulayacak nitelikte olay yerinde gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine dair kollukça herhangi bir tespit yapılmadığı,bu kapsamda şüphelilerin beyanlarını doğrulayacak nitelikte delil veya emare elde edilememesi karşında Cumhuriyet Başsavcılığımızca beyanlarına itibar edilmediği" ifade edildi.





İddianame kabul edilirse yedi gazetecinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.