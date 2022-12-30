Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosuna sahip çıktığı için yargılanacak /30 Aralık 2022 13:31

İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosuna sahip çıktığı için yargılanacak

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "İmamoğlu, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı yarışında en çok çekindiği rakip olma suçunu (!) işlediği için, Fatih’in tablosunu satın alıp Türkiye’ye getirmek suretiyle İBB’yi zarara uğratmakla ikinci kez suçlanıyor." diye yazdı.

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İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ahmak' davasının ardından bu defa Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu satın aldığı için yargılanacağını yazdı.

"Ekrem İmamoğlu’na ‘Ahmak Davası’ndan iki yıl yedi ay hapis cezası vermek kesmedi. Terör soruşturması açmak da yetmedi. İtalyan ressam Bellini’nin atölyesinden çıkan, Londra’daki bir müzayededen satın alınıp Türkiye’ye getirilen ‘Fatih’ tablosuna sıra geldi." ifadelerini kullanan Saymaz, "Tablo 26 Haziran 2020’de Londra’da Christie’s Müzayede Evi tarafından müzayedeye konuldu. İBB, 935.250 Sterlin ödeyerek, tabloyu satın aldı. Ve şu an İBB’nin Saraçhane’deki binasında sergileniyor." hatırlatmasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nın 25 Ekim tarihindeki onayı, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın bir gün sonraki emriyle “Fatih Sultan Mehmet’in tarihi tablosunun satın alımı” için ön inceleme başlatıldığını aktaran Saymaz, İmamoğlu’nun belediye zarara uğratmakla suçlanacağının anlaşıldığını yazdı. Saymaz, "Partili başmüfettiş, İmamoğlu’nu suçlayacak bir kanıt bulduğu için seviniyorsa hata ediyor. Çünkü bu, Fatih tablosu için başlatılan ikinci ön inceleme." ifadelerini kullandı.

Saymaz, yazısını şöyle sürdürdü:

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı yarışında en çok çekindiği rakip olma suçunu (!) işlediği için, Fatih’in tablosunu satın alıp Türkiye’ye getirmek suretiyle İBB’yi zarara uğratmakla ikinci kez suçlanıyor.

Fatih’in sözde torunları, milletin servetini oyuncak dinazorlara, yokuş çıkamadığı için kullanılmadan hurdaya ayrılan metrobüslere harcarken; İmamoğlu, büyük padişahın tablosuna sahip çıktığı için yargılanacak.
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