Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu Financial Times’a konuştu: AKP ağır bir yenilgi alacak /11 Ocak 2023 12:24

İmamoğlu Financial Times’a konuştu: AKP ağır bir yenilgi alacak

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, 'demokrasiyi karşına alan AKP'nin seçimlerde çok ağır bir yenilgi alacağını' söyledi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçimlere ilişkin İngiliz Financial Times (FT) gazetesine açıklamalarda bulundu

İmamoğlu, gazeteye yaptığı açıklamada, "demokrasiyi karşına alan AKP'nin seçimlerde çok ağır bir yenilgi alacağını" söyledi.

İmamoğlu, "AKP demokrasiyi baltalayarak, halkın seçme özgürlüğünü resmen reddediyor. Seçmenler, bu mahrumiyete 2023 seçimlerinde sandıklarda yanıt verecektir, bu hükümet de ağır bir yenilgi alacaktır" dedi.

İmamoğlu, kendisine verilen siyasi yasak ve hapis cezasının, "hükümetin İstanbul'u kaybetmesi nedeniyle yaşadığı travmadan kaynaklandığını" söyledi.

İmamoğlu, "Yargının nasıl siyasileştiğini ve bunun demokrasiyi nasıl zedelediğini görmek için yalnızca benim davama bakmaya gerek yok. Türkiye'de ilgili kurumları kendi istediği şekle sokmakta beis görmeyen otoriter bir zihniyet var. Kendilerine karşı gelen birini görmek istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu Financial Times’a konuştu: AKP ağır bir... Sonraki Haber >>

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

MHP'de dikkat çeken suskunluk

MHP'de dikkat çeken suskunluk

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:53:13