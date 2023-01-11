İmamoğlu Financial Times’a konuştu: AKP ağır bir yenilgi alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçimlere ilişkin İngiliz Financial Times (FT) gazetesine açıklamalarda bulundu





İmamoğlu, gazeteye yaptığı açıklamada, "demokrasiyi karşına alan AKP'nin seçimlerde çok ağır bir yenilgi alacağını" söyledi.





İmamoğlu, "AKP demokrasiyi baltalayarak, halkın seçme özgürlüğünü resmen reddediyor. Seçmenler, bu mahrumiyete 2023 seçimlerinde sandıklarda yanıt verecektir, bu hükümet de ağır bir yenilgi alacaktır" dedi.





İmamoğlu, kendisine verilen siyasi yasak ve hapis cezasının, "hükümetin İstanbul'u kaybetmesi nedeniyle yaşadığı travmadan kaynaklandığını" söyledi.





İmamoğlu, "Yargının nasıl siyasileştiğini ve bunun demokrasiyi nasıl zedelediğini görmek için yalnızca benim davama bakmaya gerek yok. Türkiye'de ilgili kurumları kendi istediği şekle sokmakta beis görmeyen otoriter bir zihniyet var. Kendilerine karşı gelen birini görmek istemiyorlar" ifadelerini kullandı.