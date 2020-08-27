İmamoğlu geliyor, çabuk boşaltın orayı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Sular Vadisi’nde incelemelerde bulundu.





İmamoğlu'nun geldiğini duyan Başakşehir Belediyesi’ne ait Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nin (BAKMER) çalışanları binayı boşalttı, kepenkleri indirdi.





İmamoğlu, “Yazık. Bu talimatı veren akla yazık. Bu, bir talimat. Kim verdi onu? bilemiyorum, fakat o akla yazık. ‘Çabuk! Boşaltın orayı, İmamoğlu geliyor!’ Böyle bir bakış yani.” ifadelerini kullandı.







İMAMOĞLU: BAZI ARKADAŞLAR KAMU MALINA ÇÖKMÜŞ





Vadi içindeki kreş inşaatı, pazar alanı ve Bahçe Market’i gezen İmamoğlu, İstanbul’un birçok yerinde kayıp alanlar bulunduğunu belirterek, “Yeterince doğru işletilemeyen ya da düzgün bir master planı olmayan alanlar var." dedi.





"Yapanların emeğine sağlık. Sular Vadisi, kıymetli bir yeşil aks oluşturmuş burada." diyen İmamoğlu, "Ancak günün sonunda; oluşan yanlış kullanımlar, usulsüz devirler, usulsüz tahsisler burada aslında muazzam bir kamu zararı oluşturmuş. Bazı arkadaşların yüzünden ne yazık ki ciddi anlamda kötü kullanımlar, bir nevi kamu malına çökme gibi hususlar var. Bunları yerinde görmek istedim.” diye konuştu.





“BAŞTAKİ İYİ NİYETE İHANET EDİLMİŞ”





Sular Vadisi Eylem Planı hazırlayacaklarını kaydeden İmamoğlu, “Baştaki iyi niyete minnet duygularımı iletiyorum, fakat ona bile ihanet edilmiş." dedi.





İmamoğlu şöyle devam etti: "Birinin adına okul yapılmış, o başkasına vermiş. Hâlâ o kayıp dönemin tesirleri var burada. Günün sonunda biz burayı hızlıca hem İBB hem Başakşehir Belediyesi, -Sayın Başkan’ı davet ettik, gelmedi- ortak akılla bir yol yürüyüşü tahsis edeceğiz."





"Çocuklarımıza kreşimizi yapıyoruz. Orada bir derneğin işgalindeydi. Anlaştık, uzlaştık." diyen İmamoğlu, "Şimdi orayı çocuklara kreş olarak hediye ediyoruz. Bunun gibi hediye edeceğimiz çok şey var burada. Bireysel faydayı değil, toplumsal faydayı burada hâkim kılacağız.” ifadelerini kullandı.





İMAMOĞLU’NU DUYDULAR, KEPENĞİ KAPATTILAR





Gezinin en ilginç anı, vadide faaliyet gösteren Başakşehir Belediyesi’ne ait Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) önünde yaşandı.





İmamoğlu’nun geldiğini duyan çalışanlar, merkezi boşalttı. Kepenkleri kapatan çalışanları, bölgeden uzaklaşırken, İmamoğlu olup biten karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.