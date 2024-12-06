Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: Gençler bu ülkeden kaçar gibi gidiyor /06 Aralık 2024 15:54

İmamoğlu: Gençler bu ülkeden kaçar gibi gidiyor

Gençlerin Türkiye’den kaçar gibi, ne pahasına olursa olsun yurt dışına gittiğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu, ‘‘Sadece maddi gerekçelerle de değil. Kötü olan o" dedi.

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Florya’daki yerleşkesinde gerçekleştirilen “Kıvılcım Zirvesi Değerlendirme Toplantısı”na katıldı.

‘YURT DIŞINA GİDENLERİN YARISI GENÇLER’
2019-23 yılları arasında yurt dışına göç eden Türk vatandaşlarının sayısının 697 bin 194, geçen yıl göç edenlerin rakamının ise 291 bin olduğunun toplantıda paylaşıldığını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Buğra Bey’in bahsettiği, ‘beyin göçü’ diye söylediği o tablodakilerin yarıya yakının gençler olması çarpıcı. Tam böyle iş yaşamının içine girmiş insanlar. Bu insanların, bu ülkeden kaçar gibi, ne pahasına olursa olsun gitmesi, elbette bizi çok derinden üzüyor. Ve çoğunlukla da öyle gidiyorlar. Çünkü birçoğuyla ama yurt dışında karşılaşıyorum ve dertlerini dinliyorum ama yurt içinde giderken ya da gitmeden önceki duygularını dinliyorum.

‘SADECE MADDİ GEREKÇELERLE DE DEĞİL’
Bu, kötü bir şey. Yani emeğinin değeri 100 birim ise, 20 birime razı, 15 birime, 10 birime razı bu ülkeden gitmeye dönük. Sadece maddi gerekçelerle de değil. Kötü olan o. Bu şekilde gidilmesini kesinlikle durdurmalıyız. Ama dünya global artık. Yani dünyada sınırların geçişkenliği, sadece fiziksel olarak bir yerden bir yere gitmenin ötesinde, iletişim olarak da çok güçlü bir akışa sahip. Böyle bir ortamda çok başarılı dostlarımız, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz dünyanın farklı noktalarında çok önemli kurumların, çok önemli mevkilerinde yönetici olabilirler ve olmalıdırlar da.”

‘BU ÜLKENİN ZEKİ, GİRİŞİMCİ İNSANLARA İHTİYACI VAR’
“Bu ülkenin cesur yüreklere ihtiyacı var, zeki beyinlere ihtiyacı var. Atılımcı, girişimci insanlara ihtiyacı var. Bize düşen görev de sizin sesinizin olağanüstü seviyede çıkabilmesini sağlamak. O bizim işimiz. Yani o çabayı biz verebiliriz, vereceğiz de sonuna kadar. Ama lütfen sizler de bu işe üst seviyede kafanızı, zihninizi, beyninizi, yüreğinizi verin. Verirseniz olacak ucuna geldi. Yani bu yeni bir yüzyılın başlangıcında, tam böyle bir yerdeyiz. Burada çok büyük bir kararlılık gerekiyor. Biraz gözü karalık gerekiyor. Cahillerin gözü karalığının bu ülkeye verdiği, bir avuç insanın verdiği zararın yerine, milyonlarca, on milyonlarca yurttaşımızın beklentisini karşılayacak, biliyorum ki yüz binlerce, milyonlarca çok aklı başında yurttaşımız var. Gelin, hep birlikte yola çıkalım.”
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