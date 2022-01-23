Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz doğmadı /23 Ocak 2022 11:35

İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz doğmadı

CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Cumhuriyet'in haberine göre, CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşması dün gerçekleşti. Bir şarkı sözü nedeniyle linç kampanyasının hedefi olan sanatçı Sezen Aksu’nun şarkılarının çalındığı etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da önemli mesajlar verdi. 

‘DOSTLARIMIZ’ DEDİ

Haliç Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte Kaftancıoğlu, “Yerel seçimlerde gösterdiğimiz performasın çok üzerine çıkmak için geceli gündüzlü çalışmak zorunda” dedi.

İmamoğlu ise parti içi gruplaşmalara değinerek “Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı. İstanbul seçimlerindeki başarımızın arkasında birlik ve beraberlik vardı. ‘Ben değil biz dedik’ şimdi yine, ‘Ben değil biz ve dostlarımız’ diyoruz” diye konuştu.

TEFTİŞ AÇIKLAMASI

İmamoğlu, İBB’deki teftişi hatırlatıp “Meclis’teki arkadaş İBB’de 550 terörist var demişti. ‘Bulun, getirin’ diyoruz, ortada kimse yok. Her gün İmamoğu, her gün İBB, her gün İstanbul ile uğraşıyorlar. Ama şunu bilsinler ki ne korkarız ne de pabuç bırakırız” ifadelerini kullandı.
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