Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu 'Gezi Nöbeti'ne katıldı /09 Ağustos 2022 22:46

İmamoğlu 'Gezi Nöbeti'ne katıldı

Gezi davasında alınan kararları protesto etmek için başlatılan nöbete İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da destek verdi.

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Taksim Gezi parkına yapılacak projeye karşı çıkanlarca başlatılan ve Türkiye'nin farklı noktalarına yayılan olaylarla ilgili çıkan mahkeme kararını protesto etmek için başlatılan nöbete İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da destek verdi.

Evrensel'de yer alan habere göre Gezi Davasında Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman’a verilen skandal cezaların ardından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından başlatılan Adalet Nöbeti 106. gününde devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Gezi Davası için başlatılan Adalet Nöbeti’ne katıldı. İmamoğlu, İBB'de şehircilik ve proje koordinatörü olarak görev yapan ve hakkında 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman için "Çok sevgili ve değerli yol arkadaşım, dostum, kardeşim Tayfun Kahraman'la bir arada çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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