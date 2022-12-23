Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: Göreceksiniz on milyonlarca fark yiyecekler /23 Aralık 2022 15:24

İmamoğlu: Göreceksiniz on milyonlarca fark yiyecekler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim planımız belli 2023’te iktidar olmak, bu kötülükten kurtulmak. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz, on milyonlarca fark yiyecekler" diye konuştu.

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CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Konya'da bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "Bizim planımız belli 2023’te iktidar olmak, bu kötülükten kurtulmak. Onun için mücadelenin şeklini de biliyoruz, milletimizle kucaklaşmak. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz, on milyonlarca fark yiyecekler" diye konuştu.

İmamoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Mevlana'nın huzurunda dualarımız ettik. Elbette ki dualarımız memleket, memleketin evlatları içindi. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için, ülkemizin hak ettiği yere erişmesi için. Bize Allah güç kuvvet versin.

Özellikle hak, hukuk, adalet için dua ettik. Allah, memleketimizi adalet, vicdan, erdem yoksunu insanlarda korusun. O insanların kararlarından korusun, her yöneticiyi erdemli, eşitlikçi kılsın. İnsanlarına eşitlikçi gözle bakmayı sağlasın. Ters giden ne varsa onları düzeltmeye, iyi olan ne varsa onlara devam ettireceğiz. Konya bize uğurlu gelecek.

CUMHURBAŞKANI BENCE KENDİSİNDEN BEKLENEN HİÇBİR SÖZÜ SÖYLEMEDİ: Şu anda tariflenen ceza çok acımasız, çok vicdan yoksunu bir ceza. Uzun yıllar bir bireyi siyasi yasaklı kılacak hatta içinde hapis olan bir ceza. Tanımı, tarifi bu. Elbette üst mahkemeler var ama biz hala bu süreçle ilgili her ne kadar farklı yorumlar olsa da özellikle ülkemizin yöneticileri, hükümet mensupları tarafından en başta sayın Cumhurbaşkanı tarafından bence kendisinden beklenen hiçbir sözü söylemedi. Vatandaşımızın vicdanında bu karar bir mahkeme kararı değildir, siyasi bir karardır. Siyasi baskıyla verilmiş bir karardır. Ülkemizde ilk defa olsa şaşalım ama ülkemizde son yıllarda her daim yaşadığımız baskıyla verilmiş kararlardan bir tanesidir. Bu bir iddia değildir. Bu mahkemenin ilk hakiminin görevden alınarak adil olduğu için başka bir ile sürülmesine hala hiçbir ses çıkarmayan HSK'nın duruşu bile bunun bir siyasi karar olduğunun ispati. Bir soruşturma açsanıza bu kadar dedikodu var. Hakim hakkında bu kadar iddia var. Bir soruşturmayı başlatsanıza. Bakalım hakim ne diyor? Böylesi bir siyasi kararı alındığı noktada bizde mücadelemizi toplumsal olarak, insanlarımızla paylaşarak yolumuza devam edeceğiz.

MİLLETİMİZİN VİCDANINI ANLAMALARINI BEKLERDİM AMA HALA ANLAYAMAMIŞLAR: 16 milyon insanın iradesi cezalandırılmaya çalışılıyor ama bu önümüzdeki genel ve yerel seçimi dahil aslında gasp edilmeye, şantajla sürecin kontrolü ellerinde tutulmaya gayret ediliyor. Kişileri bertaraf ederek önlerindeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil. Milletimizin vicdanını 31 Mart-23 Haziran'da anlamalarını beklerdim ama hala anlayamamışlar. Milletimizin daha yüksek şiddetli cevabı önümüzdeki seçimlerde onlarla buluşacak, sonrasında anlayıp anlamamaları çok önemli değil. Bu milleti huzura kavuşturacak bir akılla süreç buluşuyor olacak. Siyasi karardır, baskıyla verilmiş bir karardır. Hükümet yetkilileri top çevirmektedir, bu konuda iradelerini ortaya koysunlar. Madem mertçe mücadeleye hazırlar, 'Bu yanlış bir karardır. İstinafta bu kesinlikle dönmeli' desinler. Yorum bile yapamıyorlar.

Bizim planımız belli 2023’te iktidar olmak, bu kötülükten kurtulmak. Onun için mücadelenin şeklini de biliyoruz; milletimizle kucaklaşmak, buluşmak. Toplumun, insanlarımızın coşkusunu artırmak, onu da artıracağız. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz on milyonlarca fark yiyecekler."
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