Samanyolu Haber /Ekonomi / İmamoğlu görevden aldı, Erdoğan atadı /20 Eylül 2019 11:09

İmamoğlu görevden aldı, Erdoğan atadı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kaybettiği belediyelerde görevden alınan isimleri kamu kurumlarına tayin ediyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden aldığı Ulaşım Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen'i terfi ettirdi.
 
Ayözen, havalimanlarının bağlı olduğu Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) genel müdür yardımcısı olarak tayin edildi.

İmamoğlu'nun 25 Haziran'da mazbatasını almasının ardından görevden aldığı genel müdürlerden biri de Yunus Emre Ayözen idi. 

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

İmamoğlu'nun görevden aldığı Ayözen'in DHMİ genel müdür yardımcılığına tayin edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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