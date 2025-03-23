Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı /23 Mart 2025 17:45

İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYIM
İBB soruşturmasında hakkında tutuklama kararı çıkarılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da görevden uzaklaştırıldı, Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyım olarak atandı.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
İçişleri Bakanlığı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
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