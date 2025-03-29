Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu protestolarını tüm dünyada viral hale getiren 'Antalyalı Pikachu' konuştu /29 Mart 2025 15:51

İmamoğlu protestolarını tüm dünyada viral hale getiren 'Antalyalı Pikachu' konuştu

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden protestolarda polisten kaçtığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla dikkat çeken Pikachu kıyafetli yurttaş, "Vatandaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın biraz olsun yüzünde tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana" dedi.

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İBB'ye yapılan operasyon ile İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden protestolar tüm ülkeye yayılırken Antalya'daki protestolara katılan Pikachu kostümlü bir eylemci dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Pikachu kostümlü yurttaşın diğer eylemcilerle birlikte polis müdahalesinden kaçtığı anlar yer aldı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Pikachu kostümlü eylemci ile bir araya geldi.

Pikachu, şunları söyledi:

"Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gergin olaylar yüzünden, böyle bir fikir düşündüm. Arkadaşlarımın gerginliğini biraz olsun rahatlatmak adına destek olmaya geldim. Vatandaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın biraz olsun yüzünde tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana."

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