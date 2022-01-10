İmamoğlu hakim karşısında: Ahmak derken İçişleri Bakanı’nı kastettim

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı.







Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde celse arasında açılan duruşmaya Ekrem İmamoğlu ve avukatı katıldı. İmamoğlu savunmasında, “Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı’nın şahsıma yönelik açıklamalarında ‘Ahmak’ kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur, dolayısıyla bana kullanılan bu ‘ahmak’ kelimesine karşılık olarak kullanılmış bu ‘ahmak’ kelimesidir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı’dır. İçişleri Bakanı bu tarz ifadeleri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir, bu tarz cümlelerin hem seçim ortamında hem de seçim iptal edilmeyen önceki beyanlarında da görmek mümkündür” ifadelerini kullandı.





‘BERAATİMİ TALEP EDERİM’





İçişleri Bakanı’nın söylemlerini bildiğinden dolayı Avrupa Konseyi’nde yaptığı konuşmasında söz konusu kelimeyi kullandığını kaydeden İmamoğlu, “Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanı’nın kendisidir. O dönemde ‘seçimi iptal edenler’ ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını ifade etmesi şeklinde kullandım. Dolayısıyla asla YSK’yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım” diye konuştu.







‘MUHATABI SİYASİ KİŞİLİKLERDİR’







Cumhuriyet savcısının sorusu üzerine tekrar söz verilen İmamoğlu, “Bizim hiçbir zaman mahkeme heyetlerine yönelik olumsuz muhataplığımız olmadı. Seçimin iptal edilmesine yönelik bütün siyasi aktörler, hükümeti temsil eden siyasi kimlikler ve herkes beyanda bulundular. YSK’nın ne yaptığı ya da ne kararlar verdiği benim sözümün muhatabı değildir. Benim irademi kendi ifadem tanımlar, iptal edenler ibaresinden ettirenleri kast ettim. YSK üyelerini kast etmedim, seçim döneminde hizmet eden bütün seçim kurullarını ‘terörist’ diye tanımlayan başta Sayın İçişleri Bakanı olmak üzere birçok siyasi aktörün bu denli seçimin iptalinde etkili olduğunun göstergesidir. Muhatabı siyasi kişiliklerdir” diye konuştu.





Mahkeme, İmamoğlu’nun vareste tutulma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.