İmamoğlu hakkında flaş kulis: 'Cezası yakında onanacak'

Gazeteci Altan Sancar, katıldığı SÖZCÜ TV yayınında önemli açıklamalarda bulundu.







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla açılan davayla ilgili Sancar, şunları söyledi:





-Hazırlıklar var. İstinaftan çok yakın bir zaman içerisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezası çıkacak ve Yargıtay'a gönderilecek.





-Bunun sesleri artık Ankara'da her taraftan duyuluyor, yargıdan da duyuluyor, siyasetten de duyuluyor. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra İBB Başkanı kim olacak?





-Bu sefer muhalefet kamuoyuna sis bombası olarak bu atılacak; ya bambaşka bir noktaya gidiyoruz. Erdoğan'ın kendisi yerine bir veliaht atar mı, atamaz mı tartışması vardı.





-Ben ise yerine bir 'veliaht' (tırnak içerisinde söylüyorum) yani kendisinden sonra gelecek ismi işaret etmesini çok beklemiyorum.