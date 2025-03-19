İmamoğlu gözaltına alındı!

Diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabahın erken saatlerinde bu sefer de gözaltı şoku yaşadı.





Haberi ilk olarak CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın duyurdu.





Günaydın "An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda." diye yazdı.





Sosyal medyada bazı hesaplar İmamoğlu'nun gözaltına alındığını belirtti.





MURAT ONGUN: GÖZALTINA ALINIYORUM

İlerleyen dakikalarda İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya hesabından gözaltına alınmakta olduğunu duyurdu.





Ongun, "Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak." dedi.





İmamoğlu daha sonra gözaltına alındı.





İMAMOĞLU DAHİL 105 KİŞİNİN ADRESİNE BASKIN

Gazeteci Ceylan Sever'in bildirdiğine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Basın Danışmanı Murat Ongun, Seçim Kampanyası Direktörü Necati Özkan’ın da arasında bulunduğu 105 kişiye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya AŞ ve Kent Uzlaşısı soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı verildi.





İMAMOĞLU'NDAN İLK MESAJ

İmamoğlu ise evinden bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Videolu mesajında İmamoğlu "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi kötülüğe alet ederek, yüzlerce polis yığmıştır. Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum" dedi.