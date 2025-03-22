İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'terör' ve 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alındı. İfade işlemleri devam eden İmamoğlu'na ait inşaat şirketine ise el konuldu.



İmamoğlu hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun ayrıntılarına ulaşıldı. Raporda Ekrem İmamoğlu’nun adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı bulunduğu, Balıkesir, İstanbul ve Çanakkale illerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla edindiği öne sürüldü. Ekrem İmamoğlu’na babası Hasan İmamoğlu’ndan ise Balıkesir-Erdemir’de konumlu 5 adet taşınmazın bağış yoluyla geçtiği iddia edildi.



Raporda, Ekrem İmamoğlu’nun 2020-2025 yılları arasında ‘tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’, ‘suç işlemeye alenen tahrik etme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, ‘basit tehdit’, ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’, ‘yargı görevini yapanı etkileme’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kamu faaliyetinin yürütülmesin engellemek’, ‘kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak’ gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtlarının bulunduğu iddiası yer aldı.



Raporda ‘F... üyeliği ve örgüte finans sağlamak’ gerekçeleriyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun danışmanı olan Erkan Karaarslan’ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul’un Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti aktarıldığı öne sürüldü. İmamoğlu ile Karaarslan arasında 1 milyon 754 TL’lik danışmanlık anlaşmasının yapıldığı konusundaki istihbari nitelikte bilgide adının geçtiği de iddia edildi.