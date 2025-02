İmamoğlu sert konuştu, Erdoğan'ı hedef aldı

İmamoğlu sözlerinin devamında şunları kaydetti: "TÜSİAD konuşmuştur konuşacak, başkaları da konuşacak. Diğer iş dünyası kuruluşları bu saldırı bu taciz kendisine yapılınca mutlu mu olacak? Olmayacaksanız siz de ses çıkartmalısınız. Bu bozuk düzen olduğu sürece herkes tehdit altındadır. Doğruları konuşmayalım...





İmamoğlu, "Beni siyasette devre dışı bırakma çabası gösteren kişinin adı da belli. Sayın Cumhurbaşkanı" derken, TÜSİAD hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin ise, "TÜSİAD konuşmuştur konuşacak, başkaları da konuşacak. Diğer iş dünyası kuruluşları bu saldırı bu taciz kendisine yapılınca mutlu mu olacak?" dedi.İmamoğlu, 'bilirkişi' soruşturmasında hakkında istenen cezaya ilişkin ilk kez konuştu. Hakkında başlatılan "bilirkişi soruşturması" tamamlandı ve bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.İmamoğlu, "Bu kadar pervasız bu kadar kötü bir zaman dilimini ülkemiz bu denlisini ilk kez yaşıyor. Şu anda beşinci siyaset yasağıyla ilgili bir iddianame, yine 25 yılı aşan hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Beni siyasette devre dışı bırakma çabası gösteren kişinin adı da belli. Sayın Cumhurbaşkanı. Bu konuda 2019'dan bu yana Cumhurbaşkanı bu hamleleri birkaç kez daha yapmıştır, denemiştir, normalleştirmiştir" ifadelerini kullandı.Konuşmasında iktidar cephesine yönelik sert eleştirilerini sürdüren İmamoğlu, "Aynen 2019'da YSK'yı etki altında tutmak adına sen 13 bin oyla İstanbul'da seçimi kazanabileceğini mi zannediyorsun diyecek kadar... O günden bu güne muhtelif konuşmasıyla Türkiye demokrasisini zedelemiştir" dedi."Hukuk, yargı sistemini ne yazık ki kötü etkilemiştir. Hala mücadelesini sürdürüyor. Ben buradayım. Seçim kazanılabilir, kaybedilebilir" diyen İmamoğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti: "Mertliğe davet ettim defalarca ama tercih başka. Bir de heybeden bahseden kendileri, heybedeki turplardan bahseden kendileri, savcılığa soyunan kendileri ama sonra da beni ilgilendirmiyor bu yargının işi diyecek kadar da talihsiz kötü açıklamalar yapan kendisi. Bütün bunların arkasında Sayın Cumhurbaşkanı var. Ben demiyorum kendi diyor. Gizlilik kararı olan mahkeme süreçlerin her bir dosyasını bildiğini kendisi söylüyor, insanları tehdit ediyor."İmamoğlu'nun açıklamasından diğer öne çıkanlar şöyle:"İstediğimiz mertlik, mertliğin yeri de sandık. Kasımpaşa mertlik demektir. Böyle anılan bir semtte doğup büyüyen insanı öyle davranmaya davet ediyorum. Biz mertçe mücadeleye hazırız.""Hapse atılan belediye başkanları, meclis üyeleri... Nedir tek suçu ona karşı seçimi kazanmak, 20 yıl sonra birinci parti olmak. Partimize bile göz koymuş durumdalar.""Bu bağlamda iddianame yani o yazılanlar falan benim hiç umurumda değil, mesele bir kişidir, mesele mertçe yapılmayan mücadelenin sahibidir."CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı alınmasına ilişkin de konuşan İmamoğlu, "Partimizin büyük bir demokrasi devrimini yaptığı dönemdeyiz. CHP en güçlü demokrasi tabanına işi taşıyarak karar verme bilincini ortaya koymuştur. Gençlerimizi söz sahibi olmaya davet ediyorum. O üyelerin oylarıyla cumhurbaşkanı adayımızı partimiz seçecek. Bu büyük bir başlangıçtır. Benim durumun ortadadır, ama milletimizin takdiri" dedi.İmamoğlu, soruşturma başlatılan şaibeli kurultaya ilişkin ise "Basiretsiz, etik olmayan, zemini tamamen çürük hiçbir sözü, tavrı, kişiliği muhatap almadım, almam. Pırlanta gibi, tertemiz bir kurultay geçmiştir. Bu kadar yarışmacı CHP tarihinde yok, zerre toz değecek bir an yaşanmamış kurultayın bir takım uydurma işlerle kendine iş arayanlar boşta kalmış insanlardır" dedi.TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, yaptığı bir konuşmada, Türkiye'de yaşanan olumsuzluklara ilişkin sert eleştiriler getirmiş ve ardından bu konuşmaya soruşturma başlatılmıştı. AKP ve hükümet cephesinden yapılan açıklamalarda da TÜSİAD hedef tahtasına konmuştu.İmamoğlu, TÜSİAD'a başlatılan soruşturmaya da tepki gösterdi. İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu taciz, bu süreç o kurum ve kuruluşların içinde olan kişilere yapılsa, size, ailenize, kuruluşunuza yapılsa ne yapacaksınız, mutlu mu olacaksınız? Olmayacaksanız siz de ses çıkaracaksınız. O nedenle TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. Ben olsam TÜSİAD üyelerinin yerinde konuşurum, hepsi tek tek konuşmalı" dedi.İmamoğlu sözlerinin devamında ise "Memleketini dert edinen herkes konuşacak. Konuşmak bu ülkede ne zamandır suç oldu? Konuşana yargı sopası... Yarın başka STK'lar, ya da bireyler, sanatçılar, gençler... Tweet at yarın sabah kapına dayansın. Akıl tutulması ya hangi çağdayız?" dedi.