İmamoğlu hakkında istinaf kararından sonra Ankara kulislerinde konuşulan isim ortaya çıktı
20 Eylül 2025 10:46

İmamoğlu hakkında istinaf kararından sonra Ankara kulislerinde konuşulan isim ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun 'ahmak' davasında aldığı cezanın istinafta onaylanması dengeleri değiştirdi. Hakkında siyasi yasak da istenen İmamoğlu Yargıtay'a gidecek. İmamoğlu'nun aday olamaması halinde yerine kimin aday olacağı ise merak konusu oldu.

SHABER3.COM

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ahmak' davasında cezasının istinaf tarafından onaylanması Ankara kulislerini hareketlendirdi.

İmamoğlu için henüz siyasi yasak gündemde değilken CHP'nin B planı konuşulmaya başladı. İmamoğlu'nun aday olamaması durumda kulislerde ismi geçen aday kim?

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olamaması halinde kulislerde ikinci seçenek olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı geçiyor.
