Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu hakkında yeni soruşturma /13 Mayıs 2025 20:19

İmamoğlu hakkında yeni soruşturma

Ekrem İmamoğlu'na 'Savcılara yönelik sözleri nedeniyle kamu görevlisine hakaret' suçu işlendiği iddiasıyla bir soruşturma daha açıldı.

SHABER3.COM

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na terör dosyasındaki ifadesi dolayısıyla kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlaması yöneltiliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta “terör örgütüne yardım” iddiasıyla savcılıkta verdiği ifade için ye bir soruşturma dosyası açıldı.

İmamoğlu’nun kendisini “terör” ile ilişkilendirilmesine ilişkin suç isnatları üzerine verdiği ifade üzerine “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla soruşturma düzenlendi.

YARIN İFADE VERECEK

İmamoğlu yarın saat 13.00’te Silivri Cezaevi’nden SEGBİS ile hakkındaki yeni suçlamalara karşı ifade verecek.

İmamoğlu 23 Mart’taki ifadesinde “Tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran 2 savcının suç isnatını görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir.” demişti.


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