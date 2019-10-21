İmamoğlu harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatları bugün sabah saatlerinde Bölge İdare Mahkemesi'ne gelerek Haydarpaşa ve Sirkeci garları kiralama ihalesinin iptal edilmesi için dava dilekçesini sundu.
Heyet daha sonra ihaleyi düzenleyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Kartal’daki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na hareket etti.
"ELEME KARARI HUKUKİ MESNETTEN MAHRUMDUR"
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde elenme gerekçelerinin hukuka aykırı olduğuna işaret çekilerek, "Ayrı ayrı iş deneyimi belgesinin aranması komisyonun yorumudur. Herhangi bir hukuk kuralına dayanmamaktadır. Aynı anlama gelen bir ifade yazılmış olduğu halde ‘müşterek ve müteselsil’ ibaresinin geçerlilik şartı olarak aranması en temel hukuk kaidelerinden birine, 'dürüstlük' kuralına aykırıdır." ifadelerine yer verildi.
BİLAL ERDOĞAN'IN VAKFINDA GENEL MÜDÜRLÜK YAPTI
Devlet Demiryolları'nın (TCDD) tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’nın atıl depo sahaları bölgesini kiralamak için açtığı ihalede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sudan gerekçelerle elenmişti.
İhale, İBB davet bile edilmeden 18 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde eski İBB çalışanı Hüseyin Avni Önder’e ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi’ne verildi.
33 yaşındaki Önder, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurduğu Okçular Vakfı’nda kısa süre öncesine kadar genel müdürlük görevini ifa etmişti.
Büyükşehir Belediylesi'nin ihaleye çağırılmama sebeplerinden biri sözleşmede “müştereken ve müteselsilen” yerine “ortaklaşa ve birlikte” ibaresinin kullanılması olarak gösterildi.