İmamoğlu harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatları bugün sabah saatlerinde Bölge İdare Mahkemesi'ne gelerek Haydarpaşa ve Sirkeci garları kiralama ihalesinin iptal edilmesi için dava dilekçesini sundu.





Heyet daha sonra ihaleyi düzenleyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Kartal’daki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na hareket etti.





"ELEME KARARI HUKUKİ MESNETTEN MAHRUMDUR"





Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde elenme gerekçelerinin hukuka aykırı olduğuna işaret çekilerek, "Ayrı ayrı iş deneyimi belgesinin aranması komisyonun yorumudur. Herhangi bir hukuk kuralına dayanmamaktadır. Aynı anlama gelen bir ifade yazılmış olduğu halde ‘müşterek ve müteselsil’ ibaresinin geçerlilik şartı olarak aranması en temel hukuk kaidelerinden birine, 'dürüstlük' kuralına aykırıdır." ifadelerine yer verildi.



