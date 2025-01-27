İmamoğlu 'heybedeki büyük turp' deyip isim verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'ye yönelik gözaltı, kayyım atamaları gibi konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.





“Yaşanan hukuksuzluklara ilişkin kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli ve çarpıcı bilgileri paylaşacağı" ifadeleriyle duyurulan toplantı, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde düzenlendi.





Gazete Duvar'da yer alan habere gör Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek sözlerine başlayan İmamoğlu, sorumluların tespit edilerek cezalandırılması çağrısı yaptı.





DEMİRTAŞ VE ÖZDAĞ’A SELAM YOLLADI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a desteklediğini belirten İmamoğlu, “Yarattıkları rejim sorunu, sorumluluğu başkalarına yıkma çabasına neden oluyor” dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını eleştiren İmamoğlu, “Türkiye buna darbe dönemlerinden alışık. Sayın Selahattin Demirtaş genel başkanken tutuklandı. 7 yıldır cezaevinde. Darbeden 45 yıl sonra Ümit Özdağ yargı eliyle tutuklandı. İkisine de sevgilerimi selamlarımı yolluyorum” ifadelerini kullandı.





Bolu’daki yangın sürerken AKP’nin kongresini devam ettirmesine tepki gösteren İmamoğlu, “Bakanlar kongre bittikten sonra facianın boyutlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirebildi” dedi. “Milletimiz hayat pahalılığı nedeniyle perişan durumdadır” diyen İmamoğlu, “Sorsanız hükümetin hiçbir kabahati yok. Sorumlular ortadan kayboluyor” ifadelerini kullandı.





Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle:





"İhmali olanların cezalandırılması en büyük temennimiz. Tanju Özcan'ı suçlu ilan edenleri kınıyorum.





'80 darbesinden bu yana ilk kez iki genel başkan tutuklandı. Birincisi Selahattin Demirtaş, ikincisi Ümit Özdağ. Bunlar askeri darbe döneminde yaşanan olaylar. Bunları kınıyoruz, asla kabul edilemez. Hem Ümit Özdağ, hem Selahattin Demirtaş'a saygı ve sevgilerimi yolluyorum.





Bolu'daki yangın faciası esnasında AK Parti Ankara il kongresinin devam edip kongre bitene kadar yani 6 saat ülkeye eksik bilgi verilmesi tam bir faciadır. Bunun adı büyük bir skandaldır. Kongrenin bitmesini bekleyen 4 bakan ancak saatler sonra kamuoyunu bilgilendirdi.





31 Mart seçimlerinden milletimizin birinci partisi olarak çıkan CHP'nin belediyelerine haksız hukuksuz uygulamalar devam ediyor. Hemen yetkililerden duyduğunuz ilk cümle 'yargı bağımsızdır' oluyor. Halbuki milletimize sorsanız hiçbir kurumun bağımsız olduğuna güven kalmadı. Yargı bağımsız öyle mi sayın Adalet bakanı.





Biz de Cumhurbaşkanımızdan esinlenerek basın toplantımıza 'turbun büyüğü' adını koyduk.





7 YIL CEZA İLE YARGILANIYORUM: Beylikdüzü Belediye Başkanlığım sırasında bir ihale nedeniyle hakkımda dava açıldı. 7 yıl hapis cezası ile yargılanıyorum. Hala devam ediyor. Mahkemenin davayı bitirme hedefi 409 gündü 826. gününde karar bağlanacak mı göreceğiz? Aslında bu dava hakkında Danıştay kararını verdi. Danıştay'ın benimle ilgili görüşünü yeterli bulmayan mahkeme davayı bilirkişiye emanet etti. Bilirkişi yazdığı raporla bu ihalede sorumluluğum olduğunu ifade etti. Bilirkişi olmayan şeyleri rapora yazdı, mahkeme de bunun yer aldığı iddianameyi kabul etti. Olmayan raporların, imzasız raporlarla insanların nasıl suçlandığını, tutuklandığını sizlerle paylaşacağım. Lafla, dedikoduyla değil, belgeleriyle paylaşacağım.





Bu sıradışı kişinin adı Satılmış Büyükcanayakın. Heybedeki turbun adı Satılmış bey.