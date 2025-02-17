İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı hedef gösterdiği" gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.



Hazırlanan iddianameye göre, İmamoğlu hakkında "Yargı Görevini Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs" suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.



İddianame henüz kabul edilmezken, duruşma tarihi de henüz belirlenmedi.



İmamoğlu hakkında ocak ayının sonlarında soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu’nun 277 ve 288’nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır," denilmişti.



"Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir," ifadeleri de yer almıştı.



Öte yandan, İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan siyasi yasak ve hapis istenen davaya da atanan bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 'Görevin Kötüye Kullanılması', 'Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik', 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması üzerine yaptığı "Turpun büyüğü heybede" açıklamalarına referansla 27 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde "Turpun Büyüğü" başlıklı bir basın toplantısı düzenledi ve Satılmış Büyükcanayakın isimli bir bilirkişiden söz etti.



İmamoğlu İBB, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleri ile kendisi hakkında yürütülen bazı soruşturmalarda bilirkişi olan Büyükcanayakın ile ilgili şunu söyledi: "Satılmış Bey’in, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘sahte bilirkişi raporu yazmak’ iddiasıyla yargılandığı bir dava oldu mu? Satılmış Bey sevdalısı savcılar herhalde biliyordur bunu."



Bu sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'yla ilgili "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs edilmesi" iddiasıyla soruşturma başlattı.



Bu, İmamoğlu ile ilgili bir hafta içinde açılan ikinci soruşturmaydı.



Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini televizyonda yayınlayan Halk TV yöneticisi Suat Toktaş da tutuklanmıştı. Toktaş hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçundan soruşturma başlatılmıştı.



Yeni Şafak’a konuşan Büyükcanayakın, 1976’dan bu yana devlet memuru olduğunu, 2002’den beri de davalara bilirkişi olarak atandığını söyledi. ''Beni neden hedef tahtasına koydular anlamadım'' diyen Büyükcanayakın “Beşiktaş ve Esenyurt’ta belediye başkanları her işten yasaca ve idareten sorumlu olduğu için hukuksuz kararlar karşısında hesap vermeleri gerekiyor. Ancak son kararı yargı veriyor,” dedi.



İBB Başkanı'na 20 Ocak Pazartesi “Ülke Politikaları Vakfı Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması" adlı bir panelde konuştuğu sırada 'tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermekten soruşturma başlatılmıştı.



İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında şu sözleri kullandı: "Bak başsavcı sana söylüyorum. Sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de... Biz var ya senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın. Senin zihniyetinin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu."



Bu sözleri söylemesinden dakikalar sonra panel sırasında İmamoğlu'na soruşturma geldi.



İmamoğlu iki soruşturmayla ilgili 31 Ocak'ta adliyede ifade verdi. Günler sonra ise Gürlek ile ilgili sözleri nedeniyle açılan soruşturmada hakkında iddianame hazırlandı.