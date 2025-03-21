İmamoğlu için 7 suçlama 4 ihtimal: Şimdi ne olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. İmamoğlu dışında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İBB Başkanı İmamoğlu'na 7 ayrı suçlama yöneltildi.





7 SUÇLAMA

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre işte suçlamalar:





Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak

Rüşvet

İrtikap

İhaleye fesat karıştırmak

Nitelikli dolandırıcılık

Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

PKK/KCK'ye yardım etmek





İMAMOĞLU İÇİN 4 İHTİMAL

İmamoğlu'nun gözaltı süresi devam ederken en çok merak edilen ise sürece ilişkin ihtimaller. İşte İmamoğlu'nu bekleyen 4 ihtimal:





Eğer İmamoğlu serbest bırakılırsa İBB Başkanlığı görevine geri dönebilir.





İmamoğlu serbest bırakılmasına rağmen hakkında 'terör' suçlaması nedeniyle soruşturma başlatıldığı için İçişleri Bakanlığı belediyeye kayyım atayabilir.





İmamoğlu, 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla tutuklanabilir. Bu ihtimalde de belediyeye kayyım atanabilir.





İmamoğlu, 'organize suç örgütü' suçlamasından tutuklanabilir. Eğer bu suçlamayla tutuklanırsa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasından olduğu gibi Belediye Meclisi'nden yeni başkan seçilir.