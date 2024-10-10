İmamoğlu için yargısal taciz dosyası hazırlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istinafta bekleyen ahmak davasının sonucu merakla bekleniyor. Gazeteduvar'dan Ceren Bayer'in kulis haberine göre 1.5 yıldır İstinaf'ta bekleyen dosya önümüzdeki 1-2 hafta içinde karara bağlanabilir.







Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis cezasının yanı sıra siyasi yasak istenen davayla ilgili stratejisini netleştirmeye başladı.





YARGISAL TACİZ DOSYASI HAZIRLANDI

Halktv'de yer alan habere göre bu kapsamda öncelikli olarak İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilk aday olduğu 2019 seçimlerinden bu yana hakkında açılan tüm soruşturma ve davalar listelendi.





Aralarında Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine yaptığı ziyarette elleri arkasında yürüdüğü gerekçesi ile başlatılan soruşturmadan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki ihalelerle ilgili yıllar sonra başlatılan soruşturma ve davalar bir araya getirilerek “Yargısal taciz dosyası” hazırlandı. Dosyada İmamoğlu hakkında siyasi yasak istenen “ahmak” davasının da yaklaşık 6 yılı bulan seyri tüm detayları ile yer aldı.







DOSYA TÜRKİYE VE DÜNYA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

CHP davaya karşı hem hukuki hem de siyasi olmak üzere iki boyutlu bir çalışma yapacak. Davanın İstinaf’ta onanması durumunda Yargıtay süreci başlatılacak. Yargıtay’a kapsamlı bir itiraz başvurusu yapılacak. Hazırlanan "Yargısal Taciz Dosyası” ise yurt içinde ve dışında bulunan ilgili kurumlara, siyasi partilere ve kişilere gönderilecek. Siyasi yönden kararın hukuksuzluğu anlatılacak, kamuoyu baskısı oluşturulacak.