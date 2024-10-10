Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu için yargısal taciz dosyası hazırlandı /10 Ekim 2024 10:11

İmamoğlu için yargısal taciz dosyası hazırlandı

1.5 yıldır istinafta bekleyen İmamoğlu kararı, önümüzdeki bir iki haftada açıklanabilir. CHP'nin İmamoğlu stratejisine göre davaya karşı hem hukuki hem de siyasi olmak üzere iki boyutlu bir çalışma yapılacak. İmamoğlu duruşmaya katılmak için geçen günlerde dilekçe vermişti.

SHABER3.COM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istinafta bekleyen ahmak davasının sonucu merakla bekleniyor. Gazeteduvar'dan Ceren Bayer'in kulis haberine göre 1.5 yıldır İstinaf'ta bekleyen dosya önümüzdeki 1-2 hafta içinde karara bağlanabilir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis cezasının yanı sıra siyasi yasak istenen davayla ilgili stratejisini netleştirmeye başladı.

YARGISAL TACİZ DOSYASI HAZIRLANDI
Halktv'de yer alan habere göre bu kapsamda öncelikli olarak İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilk aday olduğu 2019 seçimlerinden bu yana hakkında açılan tüm soruşturma ve davalar listelendi.

Aralarında Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine yaptığı ziyarette elleri arkasında yürüdüğü gerekçesi ile başlatılan soruşturmadan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki ihalelerle ilgili yıllar sonra başlatılan soruşturma ve davalar bir araya getirilerek “Yargısal taciz dosyası” hazırlandı. Dosyada İmamoğlu hakkında siyasi yasak istenen “ahmak” davasının da yaklaşık 6 yılı bulan seyri tüm detayları ile yer aldı.

DOSYA TÜRKİYE VE DÜNYA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK
CHP davaya karşı hem hukuki hem de siyasi olmak üzere iki boyutlu bir çalışma yapacak. Davanın İstinaf’ta onanması durumunda Yargıtay süreci başlatılacak. Yargıtay’a kapsamlı bir itiraz başvurusu yapılacak. Hazırlanan "Yargısal Taciz Dosyası” ise yurt içinde ve dışında bulunan ilgili kurumlara, siyasi partilere ve kişilere gönderilecek. Siyasi yönden kararın hukuksuzluğu anlatılacak, kamuoyu baskısı oluşturulacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu için yargısal taciz dosyası hazırlandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:02:22