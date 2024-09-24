İmamoğlu iddialardan sonra konuştu: 'Siyasi yasak' gelirse adaylığını mı ilan edecek?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticileri ve avukatlar, yerel mahkemenin “siyasi yasak” verdiği İmamoğlu’nun istinafta incelemede olan dosyası için bugün İstanbul’da toplandı.







Burada İmamoğlu’nun dava süreci, siyasi yasak olasılığı ve yapılabilecekler değerlendirildi.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24-26 Eylül’de ABD’de yapılacak Sosyalist Enternasyonel zirvesinde olacağı için toplantıda yer alamadı.





İMAMOĞLU'NDAN 'SİYASİ YASAK' SORUSUNA FLAŞ YANIT



Cumhuriyet'te yer alan habere göre bugün İstanbul Sancaktepe'de Kent Lokantası açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem CHP'nin bugünkü toplantısı hem de İstinaf'tan hakkında siyasi yasak çıkarsa Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacağı iddialarına yanıt verdi.





“TAM BİR SEFİLLİK”



İmamoğlu, açıklamasında, "Son günlerde gelişen ve tartışılan ne yazık ki olmaması gereken bir davanın, hem siyasi yasak hem de 2 yıl 7 ay ceza davasına dönüşen haliyle tam bir sefillik, bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor" dedi.





İmamoğlu, şöyle devam etti:





"Böyle bir ortamdayız. Elbette bu siyasi bir konu, dolayısıyla partimizi ilgilendiren bir konu, Genel Başkanımız ve merkez yönetimi meselenin İstanbul'da bizim hukukçularımızla tartışılmasını, konuşulmasını uygun gördü. Şu anda bu yönde arkadaşlarımız bir görüşme halindeler. Benim Emirgan'daki ofiste başka görüşmelerim vardı, çıkarken de onları selamladım. Benim bildiğim bu kadar."





"Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar" diyen İmamoğlu, "Bu konunun sonrasında partimizin oluşacak ya da ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri ama Genel Başkanımız paylaşacaktır. Genel Başkanımız Sosyalist Enternasyonel toplantısına gitmek için ABD'ye hareket etti. Sizleri bilgilendireceklerdir" ifadelerini kullandı.