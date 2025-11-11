Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu iddianamesi Yeni Şafak'a sızdırıldı: '4 bin sayfa, İmamoğlu 1 numara...' /11 Kasım 2025 09:40

İmamoğlu iddianamesi Yeni Şafak'a sızdırıldı: '4 bin sayfa, İmamoğlu 1 numara...'

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesi 15.5 milyon yurttaşın oyu ile cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu İBB iddianamesinin hazır olduğunu ve önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacağını öne sürdü. Haberde iddianamenin 4 bin sayfa olacağı kaydedildi. Savcılık ise bir açıklama ile iddianamenin henüz hazır olmadığını belirtti.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 19 Mart tarihinde aralarında İBB ve TBB Başkanı, cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB soruşturmasının tamamlandığı ve iddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacağı öne sürüldü.

AKP'YE YAKIN YENİ ŞAFAK İDDİA ETTİ
İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

SAYFA SAYISINI BİLE YAZDILAR
Haberde, yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin 8 savcı tarafından hazırlandığı, çalışmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, bir başsavcı vekili ve altı soruşturma savcısının katıldığı belirtildi. Son kontrollerin sürdüğü, nihai onayın ardından iddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacağı ileri sürüldü.

HABERDE İMAMOĞLU "1 NUMARA" OLARAK YER ALDI
Yeni Şafak’ın iddiasına göre, iddianamede Ekrem İmamoğlu "1 numara" olarak gösterildi. Toplam şüpheli sayısının 400’ün üzerinde olduğu belirtilen dosyada, İmamoğlu’nun yakın çevresinden birçok isim de yer aldı.

Bunlar arasında İBB Sözcüsü ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ve İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gibi isimler bulunuyor.
