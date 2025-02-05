'İmamoğlu' iddianamesine Özel'den sert tepki: Engel olamayacaksınız!





'BU NEYİN ACELESİ?'

Ahmet Özer, yüz gündür iddianame bekliyor ve hala iddianamesi yazılmadı. Ne zaman yazılacağı belli değil. Ama herhalde bir hafta içinde yazılacak.











'ERKEN SEÇİM' ÇAĞRISI





'ŞİMDİ DAHA KARARLIYIZ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.Adıyaman'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkında hazırlanan jet iddianame için konuştu.CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:"Bugün Adıyaman'da konteyner kentlerdeyiz. Biraz önce bir teyze, bana böyle yaparak İmamoğlu'na sahip çıkıyordu. Şu anda yılın transferlerinden birine şahit oluyoruz.Dinleyici olarak ve konuşmacı olarak bulunduğum toplum politikaları vakfında, Sayın İmamoğlu'nun söylediği, "Evladımıza he?" dediği kişi, gençlik kolları genel başkanımız Cem Aydın’dı. Cem Aydın’ın sabah sekizde polisle kapısına dayanmışlardı. “Evlatlarımıza bunu yapıyorsunuz, biz sizin evlatlarınıza bunu yaşatmayacağız” dedi.AKP’li belediyenin yolunu görmesin diye, bu iktidarı değiştireceğiz, dedi. Cümlenin içinde "evlat" geçiyor diye, Akın Gürlek soruşturma başlatmıştı.Beş günde iddianame yazılıyor. Koskoca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başka hiçbir işi yok. 100 gündür Ahmet Özer’in iddianamesi bekletiliyor. Niye? Çünkü onun iddianamesi yazılırsa, suçsuz olduğu belli olacak. Ama Ekrem İmamoğlu’na hem hapis cezası hem de siyasi yasak talep ediliyor. Bu ne korkuymuş arkadaşlar?Bazı insanlar, geçen hafta ya da birkaç ay önce, CHP’de aday tartışmasının sona erdiğini ve partimizin adayını belirleyeceğini söyledi. Toplum ayağa kalktı, parti büyük bir heyecan içinde. Ama bazıları medya üzerinden, “Niye acele ediyorsunuz?” diyor.Benim Akın Gürlek’ten daha çok acelem var çünkü. Eğer Akın Gürlek’in bu kadar acelesi varsa, benim ondan da çok acelem var. Bir an önce adayımızı belirleyip, erken seçim sandığını getirmek zorundayız.Ve şunu söyleyeyim: Ne yaparlarsa yapsınlar, Ekrem İmamoğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne asla engel olamayacaklar. Mutlaka iktidara geleceğiz ve bu düzeni değiştireceğiz. Mansur Yavaş da, Ekrem İmamoğlu da, tüm büyükşehir belediye başkanlarımız da omuz omuzadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kol kola, omuz omuza hep birlikteyiz.Bir yıl içinde, evlatlarınıza kavuşacağız diye oy isteyenler, şimdi bu konteyner kentlerde bu çocukları unuttular. Bir dokunuyoruz, bin ah işitiyoruz. Bu çocukların hepsi, "İnternetimiz kapandı, okula gidemiyoruz" diyor.Bu çocukların bunları çekmemesi için, bu insanların burada kalmaması için, bu iktidarın artık iktidarda kalmaması lazım. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Akın Gürlek de bundan dolayı paniğe kapılmış, beş günde iddianame yazıyor.Akın Gürlek’in bu kadar acelesi varsa, Cumhuriyet Halk Partisi daha çok acele eder arkadaşlar. Zaten kararlıydık, şimdi daha kararlıyız.Ona söylüyorum: Adaleti katletmek için senin kadar mobilize olmuş bir hakim yoktu. Siyasete girdin, bakan yardımcısı oldun. Şimdi de döndün, Cumhuriyet Başsavcısı oldun. Yine adaleti katlediyorsun.İnsan biraz vicdanlı olur. Yıllar sonra tarihe böyle mi geçeceksin? Sayın Erdoğan’a söylüyorum: Buradaki sesleri duy, dertlerini dinle."