Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu, ikinci kez hâkim karşısına çıkacak /16 Haziran 2025 09:56

İmamoğlu, ikinci kez hâkim karşısına çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden alınan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması bugün Silivri’de görülecek.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili “Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın” sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu hakkında, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “tehdit” suçlamalarıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle dava açılmıştı. 11 Nisan’da görülen davanın ilk duruşmasında İmamoğlu savunma yapmış, mahkeme heyeti, mağdur tarafın “tehdit” ve “hakaret” suçundan katılma talebinin kabulüne, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan katılma talebinin ise reddine karar vermişti. Heyet, sanık avukatlarının Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde duruşmaların yapılması talebini de kabul etmemişti. Dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 16 Haziran’a (bugün) ertelemişti.

Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşması, bugün Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde görülecek.

Saat 10.00’da başlayacak olan duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de izleyecek.
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