İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen diğer 27 kişi kim?

O isimler arasında Galatasaray Üniversitesi İşletme bölümünde profesör Naciye Aylin Ataay, ünlü iş insanı Halis Toprak’ın kızı Sevgi Toprak Tunga ile damadı Alper Tunga, Schell Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Timuçin Tecmen gibi akademi ve iş dünyasında tanınmış isimler var.



İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 isim şöyle:



Sevgi Toprak Tunga (İş insanı-Halis Toprak’ın kızı)



Alper Tunga (İş İnsanı- Halis Toprak’ın damadı)



Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell YK üyesi)



Naciye Aylin Ataay (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde profesör)



Mustafa Kerem Erman (Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı)



Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)



Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)



Pembegül Besen



İ. Doğan Yıldırım



Sinan E. Erdil



Esra Cansu



Melikgâh Özcan



Yeşim Özşahin



Türker Yüksel



Yonca Erişik



Hüseyin Kaplan



Hakan Ulaşan



Cem Diler



İrem Kaptan



Batuhan Tungay



Mehmet Hanedar



İ. Hakkı Mutoğlu



Orhan Kuray



Kenan Külünkçi



Ahmet Kaya



Cengiz Sılaoğlu



Sedat Köşebaş



Hayri Kaan Başol



Fatih Şabaz



Alkan Cevat Negiş



Salih Buğra