İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen diğer 27 kişi kim?

O isimler arasında Galatasaray Üniversitesi İşletme bölümünde profesör Naciye Aylin Ataay, ünlü iş insanı Halis Toprak’ın kızı Sevgi Toprak Tunga ile damadı Alper Tunga, Schell Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Timuçin Tecmen gibi akademi ve iş dünyasında tanınmış isimler var.
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 isim şöyle:
Sevgi Toprak Tunga (İş insanı-Halis Toprak’ın kızı)
Alper Tunga (İş İnsanı- Halis Toprak’ın damadı)
Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell YK üyesi)
Naciye Aylin Ataay (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde profesör)
Mustafa Kerem Erman (Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı)
Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)
Pembegül Besen
İ. Doğan Yıldırım
Sinan E. Erdil
Esra Cansu
Melikgâh Özcan
Yeşim Özşahin
Türker Yüksel
Yonca Erişik
Hüseyin Kaplan
Hakan Ulaşan
Cem Diler
İrem Kaptan
Batuhan Tungay
Mehmet Hanedar
İ. Hakkı Mutoğlu
Orhan Kuray
Kenan Külünkçi
Ahmet Kaya
Cengiz Sılaoğlu
Sedat Köşebaş
Hayri Kaan Başol
Fatih Şabaz
Alkan Cevat Negiş
Salih Buğra