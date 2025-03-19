Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen diğer 27 kişi kim? /19 Mart 2025 00:55

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen diğer 27 kişi kim?

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 27 kişinin daha diplomalarını iptal etti.

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O isimler arasında Galatasaray Üniversitesi İşletme bölümünde profesör Naciye Aylin Ataay, ünlü iş insanı Halis Toprak’ın kızı Sevgi Toprak Tunga ile damadı Alper Tunga, Schell Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Timuçin Tecmen gibi akademi ve iş dünyasında tanınmış isimler var.

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 isim şöyle:

Sevgi Toprak Tunga (İş insanı-Halis Toprak’ın kızı)

Alper Tunga (İş İnsanı- Halis Toprak’ın damadı)

Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell YK üyesi)

Naciye Aylin Ataay (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde profesör)

Mustafa Kerem Erman (Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı)

Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)

Pembegül Besen

İ. Doğan Yıldırım

Sinan E. Erdil

Esra Cansu

Melikgâh Özcan

Yeşim Özşahin

Türker Yüksel

Yonca Erişik

Hüseyin Kaplan

Hakan Ulaşan

Cem Diler

İrem Kaptan

Batuhan Tungay

Mehmet Hanedar

İ. Hakkı Mutoğlu

Orhan Kuray

Kenan Külünkçi

Ahmet Kaya

Cengiz Sılaoğlu

Sedat Köşebaş

Hayri Kaan Başol

Fatih Şabaz

Alkan Cevat Negiş

Salih Buğra
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