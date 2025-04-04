İmamoğlu ile cezaevinde röportaj: Kur'an-ı Kerim'de hangi konuyu okuyor?

Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu, Cumhuriyet'ten Mustafa Balbay'ın sorularını yanıtladı. Özgür Özel'e olağanüstü kurultayda desteğinin tam olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Özgür Özel ile siyasi tarihimizde örneğine çok az rastlanacak bir kader ve mücadele ortaklığımız var. Bu bağlamda olağanüstü kurultayda Özgür Özel’e desteğim tamdır. Zorlu bir mücadeleyi birlikte götürüyoruz" ifadelerini kullandı.





"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DAYANIŞMA"

Özel ile aralarında dünyada benzeri görülmemiş bir dayanışma olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak ben, CHP genel başkanı olarak Özgür Özel dünyada benzeri görülmemiş bir dayanışma ve yoldaşlık ilişkisiyle bu zor günleri aşacağız, başaracağız. Zafere birlikte yürüyeceğiz." yorumlamasında bulundu.





KAFASINDAKİ YOL HARİTASINI AÇIKLADI

Diploması elinden alınarak şu an için adaylık imkanı elinden alınan ancak kararın iptali için dava açan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı için kafasındaki yol haritasını şu şekilde açıkladı:





"Benim kafamda daha çok olağanüstü kurultay sonrasında yapacaklarımız var. Tarihi bir başlangıç yapacağız. Ankara’da ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız. Merkez Ankara olacak ama İstanbul’da büyük ölçüde başlatmış olduğumuz çalışmalar hız kesmeden devam edecek. "





"ZAVALLI BİR RAKİBİM VAR"

Tutuklanmasının en başından beri siyasi olduğunu her şekilde ifade eden İmamoğlu, Erdoğan için 'zavallı bir rakibim var' yorumunu yaptı:





"Gönül mertçe bir yarış isterdi. Ama en güçlü rakibini seçim dışında bırakmak için her türlü yola başvuran mertliğin kıyısından geçmemiş bu uğurda hukuku araç olarak kullanmaktan çekinmeyen zavallı bir anlayışla karşı karşıyayız. Zavallı bir rakibim var."





EN ÇOK NUTUK OKUYOR

Silivri'deki gündelik yaşamına dair soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, en çok Nutuk okuduğunu da kaydetti:





Bizim İBB olarak bastırdığımız resimli belgeli Nutuk vardı. En çok onu okuyorum. Sivas kısmına geldim, Ankara’ya doğru ilerliyorum. Her sayfada bir başka doluyorum. Burada okumanın yarattığı duyguları sonra konuşuruz. Ama Mustafa Kemal’in zafere olan inancı, müthiş azmi ve çalışkanlığı tariflere sığmaz.





"KURAN'I KERİM'DEN ADALET BÖLÜMLERİNİ NOT ALIYORUM"

Cezaevinde Kuran okuduğunu da kaydeden İmamoğlu, özellikle adalet ile ilgili kısımları not alarak okuduğunu şu sözler ile aktardı:





Kuranıkerim’den de özellikle adaletle ilgili bölümleri not alarak okuyorum. Nâzım Hikmet’in bütün şiirlerini getirttim, o da başucumda. Hacı Bektaş Veli ile ilgili sayfa sayısı az ama müthiş derinlikli bir kitap da okuyorum.