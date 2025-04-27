İmamoğlu ile görüşen Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar

İBB'ye yönelik dün sabahın erken saatlerinde yapılan operasyon sonucunda aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen'in de aralarında bulunduğu 51 isim gözaltına alındı.





Yapılan operasyonun ardından yurt genelindeki bütün programlarını iptal eden CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul'a geldi. Silivri Cezaevi'nde tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu diğer bürokratlar ile görüşme gerçekleştiren Özgür Özel, Silivri Cezaevi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Özel'in yaptığı basın açıklamasından satır başları şu şekilde:





"Sayın Ekrem Başkanımız ile yaptığımız görüşmede, Türkiye'nin tüm meselelerine, ülke politikalarına dair çok önemli değerlendirmelerde bulunduk. Ancak bugün içinde bulunduğumuz duruma dair de sohbet ettik. Ekrem Başkan ile ortak noktamız şudur ki; bu ülkede siyasette nepotizme, akraba kayırmacılığına savaş açmış ise biri Ekrem İmamoğlu, diğeri Özgür Özel'dir.





Öyle bir ifade, süreç yürütülüyor ki, bir aile hassasiyeti gösterenler varsa onlar bu tarafta, aile ile iş görenler malum tarafta. Savaşta bile eşlere ve çocuklara dokunmazlar. Eğer bir eşin birey olarak suçu varsa başka bir şeydir; ama siz bir eşi yargılayacaksınız, Silivri'de tutacaksınız, sonra başka cezaevine süreceksiniz. Sonra eşi olduğu için hanımefendiyi küçücük çocuğu evdeyken gözaltına alacaksınız. Bu aileyle uğraşmaktır, küçücük çocukla uğraşmaktır. Çocuklarla, eşlerle uğraşmak namertliktir! Bizim kitabımızda bunun rövanşı bile olmaz.





Değil Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun kendisi bile bu vakitten sonra cumhurbaşkanı adaylığından çekilemez. Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Biz öyle Erdoğan'dan İmamoğlu'na özgürlük dileneceğiz, karşılığında da adaylık vereceğiz. Biz bu siyasetin insanı olsaydık burada olmazdım ben.





Tayyip Bey nasıl yenemeyeceği için İmamoğlu'ndan korkup içeri koyuyorsa Akın Bey de avukatlardan korkuyor.





TOPLANTIDA KAMERA KAPATMA İDDİALARI

Şimdi buradan söylüyorum TRT'de ha bire kamera kapatılmış, köşe yazısına yazıyor. Ya kamera nasıl kapatılır diye. O köşe yazısını yazanlara veya TRT'de yayın yapanlara fikir versin diye bir gazeteci arkadaşım lütfen, İçişleri Bakanı'nı arayıp ya da mikrofon tutup sorar mısınız? Bu devletin koruma eğitiminde VIP diye özetledikleri özel koruma kapsamındaki kişilerin girdikleri toplantılarda, toplantı yapacakları salonda varsa bir güvenlik kamerası kapatılması, devletin memuru polislere tanımlanmış görevdir. Utanmadan sıkılmada sanki gizli bir şey yapacakmış da Ekrem Başkanı ondan kapatmış. Benim gireceğim salonda da kapatıyorlar, Tayyip beyin gireceği salonda da kapatıyorlar.





"JAMMER KULLANIMI YASALDIR, AMACI TERÖR SALDIRILARINI ENGELLEMEKTİR"

Efendim çanta varmış bir de içinde para varmış. Çantanın içinde jammer olduğunu dönün bütün programlarına bakın. Ekrem İmamoğlu'nun o çantası jammer çantası, sinyal kesici var içinde ve sinyal kesicinin işi orada yapılabilecek yasa dışı dinlemeleri engellemektir. Ama esas işi sinyal kesmektir. IŞİD'in veya bir başka terör örgütünün patlatacağı bombanın sinyalini kesmektir. Ekrem İmamoğlu'nu yanında götürülen jammer, korumasının görevidir. Aynı Tayyip beyin peşinde gezen jammer kamyonu gibi.





"TAYYİP BEYİN TOPLANTILARINDA JAMMER KULLANILMADIĞINI SÖYLE BE İÇİŞLERİ BAKANI"

Tayyip beyin toplantı yaptığı bir salonda jammer kullanılmadığını söyle be İçişleri Bakanı, var mı öyle bir toplantı. Onun girdiği yerde de sinyal kesilir, Ekrem beyin girdiği yerde de sinyal kesilir. O sinyal kesiciyi de biz CHP kendi cebimizden alırız, İBB kendi kasasından alır.





Pazartesi günü ilan edeceğim. Hangi belediyeler jammer almış ihaleyle. AK Partiili belediyeleri teker teker ilan edeceğim. Bakanların hepsini ilan edeceğim. Bu jammerlerin hepsi resmi ihaleyle alınıyor. Jammer almak yasa dışı bir iş yapmak değil. Jammer kullanımı bir belediye başkanını koruyan ekibin sorumluluğundadır."