Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu ile ilgili 'AKP' iddiası /11 Ağustos 2022 00:39

İmamoğlu ile ilgili 'AKP' iddiası

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi konusu gündemdeki yerini korurken bir benzer iddia da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak ortaya atıldı.

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CHP ve Memleket Partisi'nden istifası sonrasında AKP'ye geçeceği iddia edilen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi konusu gündemdeki yerini korurken bir benzer iddia da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak ortaya atıldı.

Korkusuz Gazetesi Yazarı Memduh Bayraktaroğlu söz konusu iddiayı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İmamoğlu ile AKP cepheleri arasında bir aracı olduğunu iddia eden Bayraktaroğlu, bu ismi ise açıklamamayı seçti.

Bayraktaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Mehmet Ali Çelebi AKP’ye geçecekmiş. O da bir şey mi? Siz iyi izleyin ve İmamoğlu AKP’ye geçerse ne diyeceğinizi şimdiden düşünün. Aracı kim mi? Söyletmeyin beni lütfen…

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