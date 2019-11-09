Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu ile Rapçi Killa Hakan arasında gülümseten diyalog /09 Kasım 2019 20:48

İmamoğlu ile Rapçi Killa Hakan arasında gülümseten diyalog

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı nedeniyle Almanya'ya bir ziyaret düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kruezberg semtini de ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında ise rapçi Killa Hakan ile İmamoğlu arasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yıl dönümü anması için geldiği kentte, eski Yeşiller Partisi milletvekili Özcan Mutlu’dan ilginç bir bilgi öğrendi. Berlin Duvarı’nın varlığını sürdürdüğü yıllarda 2 Türk gencinin burada öldüğü bilgisini alan İmamoğlu, Berlin’den ayrılmadan önce hayatını kaybedenler için hazırlanmış anıtı ziyaret etti. İmamoğlu’na ziyaretinde, eşi Dilek İmamoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti. İmamoğlu, burada gazetecilere hem ziyaret nedenini hem de ölen gençlerin hikayesini anlattı:

CENGAVER VE ÇETİN’İ UNUTMADI

“Değerli vekilimiz sağ olsun bu konuda bize çok ışık tuttu. Burada iki çocuğumuz öldü. Her iki taraftan hayatını kaybedenler var; ama çocuklarımızın ölümü biraz trajik. Hem Cengevar Kaptancı hem Çetin Mert, ikisi de çocuk olarak hayatlarını kaybetti bu nehirde. Birisi topun peşine atlıyor, diğeri genç, kendisini kanala atıyor. Diğer arkadaşları çok üzüntülü, ama yardım edemiyorlar. Karşı tarafta Doğu Alman askerler var, ama müdahale olduğunda vurulabilirler. Süreçte yüzme bilmeyen iki çocuk, genç, hayatını burada kaybediyor. Bu çocukların hayatlarını kaybetmesi ile Batı Almanya’da müdahale etmekle ilgili olarak bir esneklik kazandırılıyor. Ondan sonra bu ölümler olmuyor. Çünkü müdahale edilebilir bir hale geliyor. Burada iki gencimizin hayatını kaybetmiş olması, burada olmamıza da farklı bir anlam kazandırıyor. Her özgürlüğün, her mücadelenin bedelleri var, ama buradaki özgürlük mücadelesinde iki vatandaşımızın da bedel ödediğini, iki Türk ailesinin de bedel ödediğini hepimizin bilmesinin değerli olacağını düşünüyorum. Ruhları şad olsun. Allah rahmet etsin. İnşallah dünyadaki tüm kötü duvarların, ama zihinlerde ama fiziki, yıkılmasını diliyorum. Her şey iyiliklerle dolu olsun.”

YOĞUN İLGİ

İmamoğlu, anıt ziyaretinin ardından soluğu, “küçük İstanbul” olarak bilinen Kruezberg semtinde aldı. Çoğunlukla Türkiye göçmeni gurbetçilerin yaşadığı ve her haliyle İstanbul’un herhangi bir semtinden ayrılamayacak bir karaktere sahip olan bölgede bulunanlar, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı gurbetçiler, cep telefonlarından canlı yayın yaparak, yakınlarını İmamoğlu ile görüştürdü. Semt esnafını selamlayan İmamoğlu’na, girdiği bir tatlıcı ikramda bulunmak istedi. Diyette olduğunu söyleyen İmamoğlu, esnaftan, “Yemezseniz oy yok” şeklinde esprili bir yanıt alan İmamoğlu, “Çok ters bir yerden girdin konuya” karşılığını vererek ikramı kabul etti.

Bir dönerciye giren İmamoğlu ve eşi, burada çay içerek soluklandı. İstanbul’a dönmek için hava alanına yetişmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, gurbetçilerle vedalaştı. Bu sırada yoldan geçen ünlü rapçi Killa Hakan’ın İmamoğlu’na, “Arka sokaklara bekleriz” şeklinde seslenmesi İBB Başkanı’nın da “Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim” yanıtını vermesi renkli anların yaşanmasına neden oldu.
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