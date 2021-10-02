İmamoğlu İSPARK ile ilgili soruları cevapladı

İmamoğlu, İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır’ın görevden alındığı yönündeki haberlere ilişkin soruya, “Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir durum yok. Netleşirse, zaten paylaşırız” yanıtını verdi.





İmamoğlu devamında şunları söyledi;





“Yani özel bir husus yok. Bizimle çalışmak isteyen çok yönetici var. Bizimle, gelip emeğini ortaya koyan yöneticilerimiz var. Bazıları yorgun düşebilir, bazıları değişim isteyebilir, bazılarını biz değiştirebiliriz. Bunların hepsi mümkün. Normal hayatta, profesyonel hayatta, kurumsal hayatta mümkün. Ama şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir husus yok.





Geçmişte bu şirketleri çok kötü kullanan aklın, bugün bir ya da iki şirket üzerinden böyle bir polemik yaratma çabasını, onlar adına ‘iyileşme’ olarak görüyorum. En azından sağlıklı düşünmeye başladılar. Daha önce 27-28 iştirakimizin nasıl çarçur edildiğini biz kamuoyuyla paylaştık. Soruşturmalar açıldı. Hala açılanlar var. Konuşulan, bir zararı dile getiren o siyasiler, geçmişte bu işin başındaki insanlardı.”