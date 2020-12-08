İmamoğlu İstanbul halkını uyardı

Aralık'ta, Covid-19 virüsü nedeniyle yaşamını yitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Şehzadebaşı Tıp Merkezi’nde görevli Dr. Ümit Erdem için bir anma töreni düzenlendi.







Anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 yıllık İBB çalışanı Erdem'in ablası Özgül Erdem ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi. Tören, Erdem ve Covid-19 mücadelesinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.





PROF. SAİP: “EYLÜL BAŞINDAN BERİ GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADI”





Törenin ilk konuşmasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip yaptı. Sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı önlenebilir bir hastalık nedeniyle kaybettiğimizi belirten Saip, merhum Erdem'i, “Koruyucu hekimliği bilen, işyerlerinde güvenli çalışma koşullarının sağlanması gerektiği konusunda yıllarca emek vermiş, iyi hekimlik değerleri konusunda gereken her şeyi yapmış ve iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda büyük çabaları olan bir arkadaşımız” sözleriyle tanıttı.





Ölümlerin önlenmesi için “tam kapanmanın” şart olduğunu vurgulayan Saip, “Ne yazık ki, Eylül'ün başından beri gerekli önlemler alınmamış ve gereksiz yere bir sürü vatandaşımız önlenebilir bir hastalık nedeniyle ölmüştür. Salgının başından beri ne fazla test yaparak ne verileri şeffaf paylaşarak salgını doğru dürüst yürütemeyen iktidara, artık algıyı değil salgını yönetmesi çağrısı yapıyoruz” dedi.





PROF. SAİP: “KOVİD-19 BİR AN ÖNCE MESLEK HASTALIĞI SAYILSIN”





Sağlık çalışanlarının süreç içinde çok yorulduğunu vurgulayan Saip, şu uyarılarda bulundu:





“Yoğun bakımlar dolu ve sağlık çalışanları, artık bu süreci yönetemez durumdalar. Bu nedenle bir an önce hastanelerin, sağlık sisteminin önündeki yükün azaltılması, birinci basamağın güçlendirilmesi ve bu süreçte zaman kazanmak için de kapanmanın sağlanması gerekiyor. Bu nedenle sağlık çalışanlarının çektiği bu dönemde, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi ve Kovid-19'un bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için çağrıda bulunuyoruz.





Bugün, bu uğurda, bunun bir meslek hastalığı olduğu konusunda savaş veren arkadaşımızı kaybettik. Yetkililere sesleniyoruz. Meclise sesleniyoruz. Bir an önce meslek hastalığı olarak kabul edilmesini gerektiren kanunun çıkarılmasını istiyoruz. Ve ölümlerin bir an önce durdurulması için, kibirli yönetimi bırakıp salgını kontrol altına almak için gerekenleri yapmaya davet ediyoruz.”





İMAMOĞLU: “BÜYÜK DEVLET, ZOR ZAMANDA VATANDAŞININ SIKINTISINI AŞAN DEVLETTİR”





Prof. Saip'in ardından mikrofona gelen İmamoğlu, merhum Doktor Erdem'e Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Toplum olarak zor günlerden geçtiğimizi hatırlatan İmamoğlu, “Bu zor günlerde, seferberlik duygusuyla hareket etmenin her zaman en değerli prensip olduğunu düşünüyorum. Burada, tüm bireysel duyguların ötesinde, aklı ve bilimi kendine rehber edindiğiniz zaman, hata yapma riskiniz çok azalacaktır” diye konuştu. Hastalığın, ortak akıl ve bilimin gösterdiği ışıkla yenilebileceğinin altını çizen İmamoğlu, tek isteklerinin bulaşmanın azalması olduğunu vurguladı.





Can kayıplarının bu şekilde azalabileceği tespitinde bulunan İmamoğlu, vatandaşın zor durumlarını aşması gereken kurumun devletin bütün kuruluşları olduğunu hatırlattı. “Büyük devletlerin, zor zamanlarda vatandaşının sıkıntılarını aşan devlet olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz de büyük bir devletiz” diyen İmamoğlu, “Burada neyi aşamıyoruz, neyi çözemiyoruz? Hangi ısrarla, hangi saikle bu süreci başka türlü tanımlamalarla, akıl almaz, hatta hiçbir vatandaşın da anlamadığı tavırlarla ya da prensiplerle aşmaya çalışırız, anlamış değilim” ifadelerini kullandı.



