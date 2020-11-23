Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: İstanbul'da dün 186 kişi vefat etti, gece uyuyamadım /23 Kasım 2020 10:30

İmamoğlu: İstanbul'da dün 186 kişi vefat etti, gece uyuyamadım

İBB Başkanı İmamoğlu, "Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul’daki vefat sayısı 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450’lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi. 

Burada esnafın sorularını yanıtlayan İmamoğlu,  İstanbul’daki, 'bulaşıcı hastalık' kaynaklı vefatlarla ilgili de bilgiler paylaştı.

'Bu konuda benim dilimin kemiği yok'

Esnaf Serdar Can’ın, “Bazı belediyeler, aynı gün iki yerde pazarı olan esnafa, birini açtırıyor, birini açtırmıyor” şeklindeki serzenişine cevap veren İmamoğlu,  “Eğer pandemiyle ilgili bir daraltma yapıyorlarsa, ben, pandemiyle ilgili alınan her tedbire saygı duyuyorum; açık söyleyeyim. Buna siz de saygı duyun. Bu konuda benim dilimin kemiği yok. Çünkü ben konuşmazsam, ne yapacağım? Mecburum konuşmaya. Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul’daki vefat sayısı 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450’lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz. Normal Kasım ayında bizim defnimiz, -Allah rahmet eylesin; bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum- İstanbul’da 202, 190, 180 kişidir. Şu anda 450’ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Bunu bilin. Ama bu dediğinizde başka bir konu varsa, hangi ilçeyse iletin. Biz de o ilçelerle görüşelim. Ama pandemiyse konu, hepinizi Allah korusun. Ben de yaşadım. Ben de o hastalığı geçirdim. Dolayısıyla hiçbir haneye, o hastalık girmesin isterim. Lütfen siz de dikkat edin" dedi. 
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