İmamoğlu: İstanbulkart bilgileri üstünden ceza kesecekler, veri tabanını verdik

Sağlık Bakanlığı'nın dünkü koronavirüs zirvesine çağrılmayan İmamoğlu, AKP'nin çok kurnaz bir para cezası kesme taktiğini açıkladı.





"İstanbulkart bilgilerini istediler"





Dün kendisi kabul etmemesine rağmen süreç işlesin diye arkadaşlarının, İstanbul’da, 8 milyon İstanbulkart sahibi bilgilerini isteyen Sağlık Bakanlığı ile protokol imzaladığını anlatan İmamoğlu şöyle konuştu:





“‘Bilgileri verin otobüse binenleri tespit edelim ve onlara, hangi hastalar var ise otobüse binen, ceza keselim’ dediler. Biz de dedik ki, ‘Kardeşim, bu iş böyle olmaz. Siz, bize pandemi vakalarını verin, biz, onların kartlarını iptal edelim ve otobüse, hangi sisteme girerlerse, binerlerse anında tespit edelim ve size bildirelim.’ Yani amacınız ceza yazmak mı, yoksa amacınız insanlara Covid’in bulaşmasını engellemek mi? Israrla bunu mücadelesini verdi arkadaşlarım. Israr ettiler. Her şeye rağmen arkadaşlarım, onların dediği protokole imza attılar. Ben, karşı çıkmama rağmen, imzaya onay verdim; sırf sistem yürüsün diye. Hani iş birliği bozulmasın diye. Perde arkası bir süreç işletildi. Aynı günün akşamı, siz, bizi davet etmiyorsunuz. Büyük nezaketsizlik.”