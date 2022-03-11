İmamoğlu, İstanbullular'ı AYBAR'a karşı uyardı

'CUMARTESİ, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜN'





'EVSİZ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HİZMETİMİZ DEVAM EDİYOR'





'YARIN EVİNİZDE KALIN, ÖZEL ARAÇLARINIZI KULLANMAYIN'





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kar yağışının etkili olduğu megakentte son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.Yağışın gün boyu devam edeceğini belirten İmamoğlu, "Dönem dönem hafifleme olduğu gözükse de bu vatandaşlarımız lütfen aldatmasın. Ani bastıran bir kar yağışıyla, 'Hiçbir şey yok' dediğiniz yol bir anda karla yığın haline gelebiliyor. Ben de bu sabah benzer bir durumu TEM Otoyolu'nda yaşadım" ifadesini kullandı.Büyükşehir belediye başkanı, vatandaşları özellikle cumartesi günü için uyardı."Haftasonuna giriyoruz zaten, vatandaşlarımızın daha tedbirli ve rahat olacağını düşünüyorum. Cumartesi günü, en yoğun kar beklenen gün olduğunun altını çizelim. Bazı yerlerde 15 cm'lik, 20 cm'lik kar kalınlığına ulaşılabileceğini arkadaşlarım iletiyorlar" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:"Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri kıymetli. Acil olarak çıkması gerekenlerin de kar lastiklerini kullanması, gerekli tedbirleri alması şarttır.Evsiz vatandaşlarımıza hizmetimiz devam ediyor. Şu an 629 vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sokak hayvanları konusunda da ihtiyaçlarını gidermeyle ilgili yoğun bir çalışma devam ediyor. Günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımının sürdüğünü belirtelim. Tekrar belirtelim, bugün yağış devam edecek. Dönem dönem durmuş olması lütfen vatandaşlarımızı aldatmasın.Cumartesi günü için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın. Dolayısıyla bu hassasiyeti lütfen yarın için gösterin. Evinizde kalın, özel araçlarınızı kullanmayın. Çocuklarımıza ve gençlerimize bolca kitap okumalarını diliyorum. Hepinize sağlıklı günler."