Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, İstanbullular'ı AYBAR'a karşı uyardı /11 Mart 2022 11:06

İmamoğlu, İstanbullular'ı AYBAR'a karşı uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının etkisindeki kentle ilgili son durumu paylaştı. Vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Yarın için programınız varsa lütfen iptal edin" dedi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kar yağışının etkili olduğu megakentte son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yağışın gün boyu devam edeceğini belirten İmamoğlu, "Dönem dönem hafifleme olduğu gözükse de bu vatandaşlarımız lütfen aldatmasın. Ani bastıran bir kar yağışıyla, 'Hiçbir şey yok' dediğiniz yol bir anda karla yığın haline gelebiliyor. Ben de bu sabah benzer bir durumu TEM Otoyolu'nda yaşadım" ifadesini kullandı.

Büyükşehir belediye başkanı, vatandaşları özellikle cumartesi günü için uyardı.

'CUMARTESİ, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜN'

"Haftasonuna giriyoruz zaten, vatandaşlarımızın daha tedbirli ve rahat olacağını düşünüyorum. Cumartesi günü, en yoğun kar beklenen gün olduğunun altını çizelim. Bazı yerlerde 15 cm'lik, 20 cm'lik kar kalınlığına ulaşılabileceğini arkadaşlarım iletiyorlar" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri kıymetli. Acil olarak çıkması gerekenlerin de kar lastiklerini kullanması, gerekli tedbirleri alması şarttır.

'EVSİZ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HİZMETİMİZ DEVAM EDİYOR'

Evsiz vatandaşlarımıza hizmetimiz devam ediyor. Şu an 629 vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sokak hayvanları konusunda da ihtiyaçlarını gidermeyle ilgili yoğun bir çalışma devam ediyor. Günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımının sürdüğünü belirtelim. Tekrar belirtelim, bugün yağış devam edecek. Dönem dönem durmuş olması lütfen vatandaşlarımızı aldatmasın.

'YARIN EVİNİZDE KALIN, ÖZEL ARAÇLARINIZI KULLANMAYIN'

Cumartesi günü için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın. Dolayısıyla bu hassasiyeti lütfen yarın için gösterin. Evinizde kalın, özel araçlarınızı kullanmayın. Çocuklarımıza ve gençlerimize bolca kitap okumalarını diliyorum. Hepinize sağlıklı günler."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu, İstanbullular'ı AYBAR'a karşı uyardı Sonraki Haber >>

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:02:09