İmamoğlu isyan etti: 'İktidar 9 TV kanalı, 9 gazete ile 9 aydır itibar suikastları yapıyor'

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Silivri'de diploma davasının 3. duruşmasına çıktı.





16 Şubat 2026'ya ertelenen davada İmamoğlu, "Askerliği de iptal edin. Doğum belgem yok, onu da iptal edebilirsiniz belki. Allah’tan ailem burada" diyerek tepki gösterdi.





"KAÇAMAYACAKSINIZ"

İmamoğlu, bugün X hesabından yaptığı açıklama ile iktidara tepki gösterdi. İmamoğlu, "Tam 9 aydır tutukluyuz. İktidar 9 TV kanalı, 9 gazete ile tam 9 aydır itibar suikastleri yapıyor" ifadelerini kullandı.





İmamoğlu, şunları kaydetti:





"4000 sayfa iddianame,





826 ifade,





402 şüpheli,





105 tutuklu,





76 iftiracı,





9 dalga operasyon vs…





Tam 9 aydır tutukluyuz. İktidar 9 TV kanalı, 9 gazete ile tam 9 aydır itibar suikastleri yapıyor.





Kul hakkı yediler. Dokuz doğurdular ama milleti aldatamadılar. Bir TV kanalından, bir canlı yayından korktular. Mahkemeden TRT canlı yayınına bile ret verdiler.





Daha açık söylemek gerekirse tek bir kişiden korktular.





Aziz milletim:





Şeffaflıktan kaçtılar,





“Mecliste önerge var, temiz eller istiyoruz, milletin huzurunda tepeden tırnağa tüm siyasetçiler belediye baskanları hesap verelim” dedik, kaçtılar.





Kumpasçılar, masumiyet karinesini yerle bir edenler, adil yargı huzurunda, milletin vicdanında sandıkta hesap vereceksiniz, kaçamayacaksınız.





Unutmayacağız, unutturmayacağız!"