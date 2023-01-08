İmamoğlu, İYİ Parti kongresinde konuştu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 3. Olağan İl Kongresi bugün yapılıyor. Genel Başkan Meral Akşener'in de katıldığı kongre, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu da, İYİ Parti İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.







Kürsüde 'Millet İttifakı' vurgusu yapan İmamoğlu, "Millet İttifakı'nın yarattığı ortaya koyduğu o güzel sürecin en güçlü hissedildiği yer de iddia ile söylüyoruz ki İstanbul'dur" dedi.





İBB Başkanı ayrıca, İstanbul'da 'tuzakların boşa çıkarıldığının' da altını çizdi.





Cumhuriyet'in haberine göre İmamoğlu, "Ben bu salonda adaylığımı ilan ederek yola çıkmıştım. Bugün tekrar o anları hatırladığımda meşakkatli 4 yılı aşkın bu süreçte Allah şahit ki en büyük duam millete mahcup olmamaktır. O milletin kıymetli evlatları bu salonda da var. Umarım buradaki kıymetli İstanbullulara da mahcup olmamışımdır" diye konuştu.





"İSTANBUL MİLLETİN İRADESİNİN SİMGESİDİR"

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:





"Millet İttifakı'nın yarattığı ortaya koyduğu o güzel sürecin en güçlü hissedildiği yer de iddia ile söylüyoruz ki İstanbul'dur. Tuzakları boşa çıkararak İstanbul'da ortaya konan tüm kumpasları paçavraya dönüştüren bu enerjiyle en güçlü şekilde devam eden milleti iradesinin de simgesidir İstanbul. 2019'dan itibaren Türkiye'nin başına gelen en güzel şey, Millet İttifakı. İstanbul'da sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Kongrenizi bu duygularla kutluyorum.





Tabii ki bu güzel gücün mimarları var. Buradan kıymetli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve siz saygıdeğer Genel Başkanım Meral Akşener tam da o güzel enerjinin ve o güzel duygunun mimarı olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle de Genel Başkanım Sayın genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletiyorum."





"ALLAH ŞAHİT Kİ EN BÜYÜK DUAM MİLLETE MAHCUP OLMAMAKTIR"

"Çok değerli anlar yaşadık. Çok güzel anlar yaşadık. Zorlukları yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Ama biz sürecin her anını bilen, o güzel anları sıkıntılı anları tedbirleri coşkularıyla hazırlıklı olan bir milletiz. En büyük gücümüz milletin gücü. Ben bu salonda adaylığımı ilan ederek yola çıkmıştım. Bugün tekrar o anları hatırladığımda meşakkatli 4 yılı aşkın bu süreçte Allah şahit ki en büyük duam millete mahcup olmamaktır. O milletin kıymetli evlatları bu salonda da var. Umarım buradaki kıymetli İstanbullulara da mahcup olmamışımdır.





Elbette İstanbul'da güçlü bir uyuma ihtiyacımız vardı. O uyumun iki insanı değerliydi. CHP İl Başkanı Canan Hanım, İYİ Parti İl Başkanı, kıymetli dostum Buğra Kavuncu. Genel kurulunuzun en güzel sonuçlarla sonuçlanmasını, mücadelemizin aynı duygularla, hatta saygıdeğer Buğra Kavuncu dostumun birlikte koyduğumuz uyumun daha da üstüne çıkarak yürütmeyi arzuladığımız günleri hep beraber sağlarız diyorum."







