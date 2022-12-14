İmamoğlu kararı Saraçhane'de protesto edildi: Hükümet istifa...

İBB Başkanı İmamoğlu henüz mahkeme devam ederken, İstanbulluları Saraçhane'ye davet etmişti. Karar Saraçhane’de toplanan vatandaşlara anons edildi. Karar vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi. “Hak, hukuk, adalet”, “Hükümet istifa” sloganları atıldı.





İMAMOĞLU: MÜCADELEMİZ YENİ BAŞLIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hapis cezası alan ve siyasi yasak getirilen İBB Başkanı’na destek için odasında ağırlayan İmamoğlu “Halkın verdiği yetkisi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle” dedi.







İMAMOĞLU VE AKŞENER HALKA SESLENDİ

Kalabalığa seslenen İmamoğlu, “Kim, sizin, millete ait herhangi bir sürecin önüne set kurabilirmiş. Hangi çılgın zincir vuracakmış, Hiçkimse…Bugün hep birlikteyiz, yarın daha da çoğalacağız. Şimdi birlik ve beraberliğimizi başlatıyoruz. Yarın daha da büyüyecek” dedi.







“BU ŞARKI BURADA BİTMEZ”

İYİ Parti lideri Meral Akşener de şu ifadeleri kullandı;







*Hey gidi Saraçhane, ne çektiniz be… Bundan yıllar önce burada bir şiir okuduğu için hapse giren bir belediye başkanı vardı.





*O büyükşehir belediye başkanı burada sizlere seslenip demişti ki bu şarkı burada bitmez. Doğru o şarkı orada bitmemişti. Ama ben buradan sesleniyorum, bu şarkı da burada bitmez.





“6 GENEL BAŞKAN YARIN BURADA OLACAĞIZ”

*Sandıkta bunlar elbette hesap verecek. Dün nasıl kaçarak gidenler olduysa bugün de o korkaklar kaçarak gidecek. Korkunun ecele faydası yok, kaçarak gidecekler…







*Yarın 6 genel başkan olarak burada olacağız ve haksızlığın karşısında olacağız.





İMAMOĞLU: YARIN HALKIMIZI BURAYA BEKLİYORUZ.

*Bu akşam burada buluşmamızın nedeni yaşadığımız hukuksuzluk. Bu akşam Genel Başkanımız Akşener duygularını paylaştı. Sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu da beni aradı, yarın 6 genel başkanla burada olacağız. Yarın halkımızı buraya çağıracağız ve aydınlık yarınlara beraber bakacağız. Bu dava Türkiye’nin düştüğü durumun özetidir.







*Hukuku yok sayarak, millet iradesiyle kavga ederek bu davayı bir yere oturtmak isteyenler başarılı olamayacak.





*Bu bozuk düzeni kuran o bir avuç insan, mertçe mücadele etmeyi bırakmıştır. Kendi düzenlerini korumak için alavere dalavereye başvurmuşlardır. Hukuka karşı asla mücadele edemeyecekler. İstanbul’da büyük bir ders verdiniz, seçimi vermek istemediler siz söke söke aldınız.





*Seçimi iptal ettiler siz söke söke aldınız ama doymadılar. Bugünkü davada verdikleri karar çok çirkindir.





ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

*’Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil, böylece hukuka siyasetin karıştığını bir kez daha gördük. Başvurdukları bu yol yanlış bir yoldur çünkü gün gelecek bu adalet onlara da lazım olacak.’ Yahu bu kararı aldıran zat, bu söz senin değil mi? Görüyorsunuz değil mi nereden nereye…







*Millet millet diye yola çıkanlar bugün millet biziz diyorlar ama sonuç alamayacaklar… Bu sabah ki umudum bir ise şuan ki umudum bin…



