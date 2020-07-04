Samanyolu Haber /Medya / İmamoğlu'ndan sürpriz hamle! /04 Temmuz 2020 20:00

İmamoğlu'ndan sürpriz hamle!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi medya grubunu kurmak için harekete geçtiği iddia edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi medya grubunu tesis etmek için temaslarda bulunduğu belirtildi. 

İmamoğlu'nun kuracağı kanalın başına ise çok tecrübeli bir televizyoncunun oturacağı iddia edildi. O ismin Nuri Çolakoğlu olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir'in İBB TV, İBB Haber gibi hesap ve kapalı devre yayınlarıyla bu çalışmaların ilk adımını atan İmamoğlu'nun eski bir medya çalışanı olan sözcüsü Murat Ongun ile bu mecrayı büyütmeyi planladığı aktarıldı.

NURİ ÇOLAKOĞLU'NDAN İLK BEYANAT

İddialara dair açıklama yapan Çolakoğlu, “Adımla ilgili olarak söylenen güzel sözlere teşekkür etmekle birlikte sözü edilen TV kanalının, benim bildiğim kadarı ile, İBB Sayın Ekrem İmamoğlu ile bir bilgisi bulunmamaktadır.” dedi.
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Gazeteci Nuri M. Çolakoğlu, 5 bini prestij olmak üzere 15 bin kitaptan oluşan kütüphanesini Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne bağışladı. Çolakoğlu (sağdan 2'nci) kendi ismi verilen kütüphanenin açıl kurdelesini İmamoğlu birlikte kesti.  

Tarafsız bir medya grubunun eksikliğinin derinden hissedildiğini ifade eden Çolakoğlu, “Bugünkü medya ortamında tarafsız, bütün taraflara eşit mesafede duracak bir haber kanalı ihtiyaç olduğu noktasından hareketle tanıdığım bir işadamı bu ihtiyacı karşılamak üzere bir arayış içinde olduklarını belirterek, böyle bir projede danışmanlık görevini üstlenip üstlenmeyeceğimi sordu." bilgisini verdi. 

ÇOLAKOĞLU "TELEVİZYON KANALI" İDDİASINI TEYİT ETTİ
Çolakoğlu, "Geçmiş tecrübelerimden hareketle bütün topluma hizmet edecek böyle bir kanal konusunda kendileri ile görüşmeler yapmaktayım. Ancak başta da belirtildiği gibi bu girişimin Sayın İmamoğlu ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.” dedi.
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