Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu neden aradı? /10 Ağustos 2023 08:00

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu neden aradı?

Gazeteci Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tunceli'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramasıyla ilgili olarak İBB'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgileri paylaştı: "Siyaset başka, insani ilişkiler başka."

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Sözcü yazarı Aytunç Erkin, CHP'deki 'değişim' tartışmasının ana aktörlerinden biri haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tunceli'de ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile cep telefonundan gerçekleştirdiği görüşmeyi köşesine taşıdı.

Daha önce yapılması planlanan ziyaretlerin İmamoğlu'nun kamuoyuna yapacağı açıklamadan dolayı iptal edildiğini dile getiren gazeteci, "Ancak açıklama gecikince tekrar programa alındı ve Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin net olduğu Tunceli'de bir 'deneme' yapıldı. Burada İBB Başkanı'na bir tepki gelmediği test edildi. Tam tersi İmamoğlu çevresi 'ilgi güzeldi' değerlendirmesi yaptı" ifadesini kullandı.

Erkin, "Peki İmamoğlu neden CHP liderini aradı? Yumuşama mı yaşandı?" sorularına yanıt ararken edindiği bilgileri ise şöyle paylaştı:

'SİYASET BAŞKA, İNSANİ İLİŞKİLER BAŞKA'

"İBB'ye yakın isimler, 'Kemal Bey'in memleketine yapılan bir ziyaret. Annesi ve babasının adının verildiği bir tesis açıyorsunuz, nezaketen aranması normal. Ancak önümüzdeki hafta 'lider değişmeli' gibi sert bir açıklama da gelebilir' değerlendirmesi yaptılar.

İmamoğlu'nun Nazımiye'de yerel seçimleri işaret ederek kurduğu, 'Hem yerel seçimlerde hem Türkiye'nin bundan sonraki problemlerini çözmeye kararlı bir kardeşiniz var. Bu konuda yürekli bir biçimde çalışmaya ve kararlı bir biçimde bu düzeni değiştirmeye söz vermiş kardeşiniz var burada. Bu mücadeleyi sonsuz vereceğiz. Yolumuz açık olsun' cümlelerinin de altını çizen kaynaklar, 'Siyaset başka, insani ilişkiler başka' dedi."
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