Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu kovdu, Soylu terfi ettirdi /13 Kasım 2019 16:13

İmamoğlu kovdu, Soylu terfi ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları adına hazırlandığı belirtilen Ekrem İmamoğlu karşıtı bildiriyi okuyan Kazanasmaz, Polis Radyosu Genel Koordinatörü oldu.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu aleyhine belediye önünde açıklama yapan Murat Kazanasmaz’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli bir görev verdi.

EKREM İMAMOĞLU KARŞITI BİLDİRİYİ OKUMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları adına hazırlandığı belirtilen Ekrem İmamoğlu karşıtı bildiriyi okuyan Kazanasmaz, Polis Radyosu Genel Koordinatörü oldu.

Kazanasmaz işten çıkarıldığı 15 Ağustos’a kadar İBB Trafik Radyosu'nda koordinatörlük görevini ifa ediyordu. 

Murat Kazanasmaz, “Olması gereken süreç işledi. İşten çıkarılmayı bekliyordum. Şaşırmadım. Ben o gün sadece bana verilen metni okudum.” demişti.

Polis Teşkilatı Haberleşme Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan ve Türkiye genelinde ulusal yayın yapan Polis Radyosu, TRT’den sonra Türkiye’de yayın yapan en eski radyo kanalı.
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