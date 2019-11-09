Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: Merkel'i İstanbul'a davet ettim /09 Kasım 2019 15:31

İmamoğlu: Merkel'i İstanbul'a davet ettim

Berlin'i doğu ve batı olarak ikiye ayıran ve 9 Kasım 1989'da yıkılan duvarın, yıkılışının 30. yıl dönümü dolayısıyla başkent Berlin'de bir dizi kutlama etkinliği düzenlendi.

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Etkinlikler kapsamında duvar kalıntılarının bulunduğu Bernauer Caddesi'nde anma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaueble ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir süre sohbet etti.

Törene katılan Almanya Başbakanı Merkel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (solda) bir süre sohbet etti.
155 kilometre uzunluğundaki duvarın yıkılması, Doğu Avrupa'da komünizmin çöküşünü ve Soğuk Savaş döneminin bitişini simgeledi.

İmamoğlu'na Kybele Dostluk Ödülü

Öte yandan Türk-Alman Dostluk Federasyonu (TDF) tarafından geleneksel olarak verilen "Kybele Dostluk Ödülü", İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verildi.

TDF tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ödül töreninde, Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Eyalet Başbakanı Michael Müller ile İmamoğlu ödüle layık görüldü.

İmamoğlu'na ödülünü, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff verdi.

İMAMOĞLU: İSTANBUL'A DAVET ETTİM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Merkel'i İstanbul'a davet ettiğini belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Berlin Duvarı’nın yıkılışı sebebiyle yapılan etkinlikte Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile sohbet ettik. Merkel’in tebriğini demokrasi sınavını başarıyla geçen şehrimiz adına aldım. Kendisine 16 milyon İstanbullunun selamını ilettim ve İstanbul’a davet ettim."

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