İmamoğlu: Merkel'i İstanbul'a davet ettim

Etkinlikler kapsamında duvar kalıntılarının bulunduğu Bernauer Caddesi'nde anma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaueble ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir süre sohbet etti.







Törene katılan Almanya Başbakanı Merkel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (solda) bir süre sohbet etti.



155 kilometre uzunluğundaki duvarın yıkılması, Doğu Avrupa'da komünizmin çöküşünü ve Soğuk Savaş döneminin bitişini simgeledi.





İmamoğlu'na Kybele Dostluk Ödülü





Öte yandan Türk-Alman Dostluk Federasyonu (TDF) tarafından geleneksel olarak verilen "Kybele Dostluk Ödülü", İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verildi.





TDF tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ödül töreninde, Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Eyalet Başbakanı Michael Müller ile İmamoğlu ödüle layık görüldü.





İmamoğlu'na ödülünü, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff verdi.





İMAMOĞLU: İSTANBUL'A DAVET ETTİM



