İmamoğlu meydan okudu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelenin ortasında belediyeler arasında "Bizden-ötekiler" ayrımı yapması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çileden çıkardı.





"Biz vatandaşımızdan bağış almıyoruz mu sanılıyor? Elbette alıyoruz. Bu yasal olarak bize tanımlanan bir şey zaten." diyen İmamoğlu, "Her yerde söyledim: Vakıfbank ve birkaç banka daha usülsüzlük yapmıştır. Yasal yollara başvurduk. Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada. Açın, hesap versin." dedi.





EN AZ İKİ HAFTA TECRİT ŞART!





İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir'e yardım için 415 bin kişinin müracaat ettiğini söyledi.





İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğine dair teklifini tekrarladı.





TV100 kanalında Ahu Özyurt’un programına katılan İmamoğlu, Koronavirüs'e karşı tedbirlerin artırılması gerektiğini vurgulayarak, “En az 2 hafta tecrit gerekiyor. İstanbul, ilçe ilçe karantinayla bir çözüme ulaşamaz. Topyekün bir sokağa çıkma yasağı gerekiyor." ifadelerini kullandı.





İMAMOĞLU: KÖTÜ YÖNETİLMİŞ BİR İSTANBUL DEVRALDIK





"Kötü yönetilmiş bir İstanbul devraldık. Borçlu bir ekonomisi var İstanbul'un." diyen İmamoğlu, iştirakler ve kendi bütçesiyle beraber son bir ay içindeki gelir kaybının 1 milyar TL'yi aştığını belirtti.





İmamoğlu ayrıca, Türkiye’deki bütün belediyelere ek ödenek ve ek bütçe sağlanmasının şart olduğunu vurguladı.





İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "(Recep Tayyip) Erdoğan’ın kurduğu İstanbul Vakfı var. Biz onu da kullanmak için Valiliğe başvurumuza yaptık. Bu vakfı aktif hale getirmek istiyoruz. Sabırla Valiliğin imzasını bekliyoruz. Hiç kimse bizi yardımlaşma hızımızdan vazgeçiremez. Her gün binlerce aileye yardım yapıyoruz."