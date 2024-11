İmamoğlu meydan okudu: 'Vız gelir tırıs gider...'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Hatay programının son ayağı Samandağ oldu.





Samandağ'da Hızır Türbesinin yanına, İBB tarafından yaptırılan Hızır Parkı'nın açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Samandağlılar yoğun ilgi gösterdi. Açılışta "Samandağ halkı seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.





Bu memleketin üstüne yığılan moloz yığınını hep beraber kaldıracaklarını söyleyen İmamoğlu, Samandağ halkının, gönlünde bambaşka olduğunu belirtti.





"DİLİNİZDE SİTEM İÇİNİZDE HÜZÜN VAR"

Deprem bölgesinde bu büyük acıyı yaşayan acısı büyük insanlara mahcup olmak istemediğinin altını çizen Ekrem İmamoğlu, "Allah bizi mahcup etmesin. Eski günlerden daha iyi günlere kavuşmak için daha iyi mücadele vereceğiz. Dilinizde sitem içinizde hüzün var. Siz bir an önce sözler yerine getirilsin istiyorsunuz. Biz de şöyle bakıyoruz meseleye. 6 Şubat depremi gördük ama biz bu kadar tedbirsiz olamayız, bu kadar yalnız kalamayız" şeklinde konuştu.





“101 YILDIR CUMHURİYETLE HAK HUKUK MÜCADELESİ VERİLİYOR”

11 ilde yaşanan depremin ne kadar hazırlıksız olunduğunu gösterdiğini, bu depremlerde on binlerce insanın yaşamını yitirdiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu: "Bir canın bile yandığı zaman üzülüyoruz ama biz on binlerce can yitirdik. Bu güzel ortamın var olması Refik başkanla başlattığımız süreç, Emrah başkanla devam ediyor. Onlar emanetçi koltuk sahibi değil benim olduğum gibi. Başkanımız yapılan iyi şeylere teşekkür edecek yeni işler yapacak. Bir gün gelecek emanet edecek benim edeceğim gibi. 101 yıldır cumhuriyetle hak hukuk cumhuriyet özgürlük mücadelesi veriliyor."





“EKREM’İ BİR DAVADAN DOLAYI SİYASİ YASAKLI YAPACAKLARMIŞ VIZ GELİR TIRIS GİDER”

Hızır aleyselam gibi cennet vatan istediklerinin altını çizen Ekrem İmamoğlu, siyasetin kendisi için hizmette araç olduğunu söyledi. Bu vatanın birlik beraberliğinin önüne kimse kendisini ve partisini koyamaz gerektiğini belirten İmamoğlu, devamla şunları kaydetti: "Bundan sonra ışığımız bilim olacak. Fikri hür vicdanı hür nesillerle yol yürüyeceğiz. Ekrem'i bir davadan dolayı siyasi yasaklı yapacaklarmış vız gelir tırıs gider. Kendinize güvenin ben kendime güveniyorum. Bu millet bir kişinin partizanlığına siyasi baskısına oy vermez."





“İNSAN HAKLARI İÇİN SONSUZ MÜCADELE EDECEĞİM”

İmamoğlu, haksız hukuksuzluklarla uğraşıldığını, kayyum uygulaması ile insanların hakkına hukukuna müdahale eden anlayışa karşı demokrasi ve insan hakları için sonsuz mücadele vermeye kararlı olduğunu belirtti. Hatay dahil 11 şehri kalkındıracaklarını söyleyen İmamoğlu, “Günün biri yerinde bir akşam üstü burada yürümek benim için dünyanın en büyük mutluluğu. Bana oy verenler vermeyenler ayrımı yapılamaz. Bu ülkenin her parçası bize ait. Hatay ve 11 şehrimizi kalkındıracağız” diye konuştu.