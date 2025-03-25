Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu mitingi sonrasında polis müdahalesi: 43 gözaltı /25 Mart 2025 02:25

İmamoğlu mitingi sonrasında polis müdahalesi: 43 gözaltı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan mitinglerin altıncısında polis katılımcılara müdahale etti. İçişleri Bakanı Yerlikaya 43 kişinin gözaltına alındığıını duyurdu.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 18 Mart'ta başlayan Saraçhane eylemlerinin 6. akşamındaki mitingin sonunda polis bazı katılımcılara müdahale etti.

Mitinge katılanların dağıldığı anlarda Bozdoğan Kemeri önündeki gençlerle başlayan biber gazlı müdahalenin tüm meydana yayıldığını duyurdu. İlk olarak Bozdoğan Kemeri bölgesindeki gençlere yapılan müdahalenin daha sonra Vezneciler ve Aksaray yönünde ilerleyen yurttaşları hedef aldığı belirtildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Genel Başkan kürsüden iner inmez kalabalığın üstüne gaz sıkıyorlar" dedi.

Biber gazına maruz kalmak istemeyen bazı katımcılar ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasına sığınmak zorunda kaldı.

CHP'li milletvekilleri ve yöneticileri polisin müdahale etmesini engellemeye çalıştı ancak bazı göstericiler polis müdahalesi nedeniyle zarar gördü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz bir ara göstericiler ile polis arasında kaldı.

Gençlerden bazıları belediye yönüne kaçarken polis müdahalesi aralıklarla devam etti.

Mitinge katılan yurttaşlar iktidarı hedef alan sloganlar attı.

43 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de Pazartesi akşamı gerçekleşen mitingin ardından bir grup tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine hakaret edenler olduğunu söyledi. Yerlikaya, 43 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır" ifadelerini kullandı.
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